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六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

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▲六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死。（圖／六福村提供）

▲應徵上鬼王還能陪遊客一起搭乘笑傲飛鷹。（圖／六福村提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼！鬼門要關了，但六福村主題遊樂園不關門，迎接即將到來的萬聖節，六福村下達急急如律令，號召全台敢秀、愛熱鬧、腦中還有1000種大膽、充滿創意、千奇百怪嚇朋友鬼點子的「鬼王」，一起到村子裡來群魔亂舞開趴吧！

▲六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死。（圖／六福村提供）

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▲六福村開出100名鬼缺。

徵的是鬼！徵的是鬼！六福村徵的就是鬼！猛鬼團隊限額招募100個名額，教你畫上血淋淋、恐怖指數破表的的鬼妝穿梭在園區，工作內容就是要把遊客嚇得「吱吱叫」，讓園區充滿高分貝驚聲尖叫，一邊當鬼王還能暢玩遊樂設施，像是鬼王陪遊客搭上宛如屍速列車的笑傲飛鷹，神出鬼沒鬼吼軌叫，從白天惡靈狂歡派對到夜晚最恐怖的萬聖遊行惡靈夜驚魂，整個園區都是鬼王舞台，絕對是北台灣下半年度最恐怖又最有趣的打工。

六福村行銷經理黃淑芳說，六福村連續三年推出的萬聖節慶典活動「墓碑鎮」令遊客十分驚艷，面對今年即將到來的萬聖節，延續好評投入更多心力物力準備，猛鬼們將會出沒在10月1日起跑的六福萬聖節慶，滿滿一個月的主題活動，而這項「鬼」工作適合鬼靈精怪的朋友來挑戰，經審查錄取後，將有專業特殊化妝老師教你如何變成一副鬼模樣，並安排豐富的肢體訓練、驚嚇訓練等課程，工作期間更提供免費餐點。園方指出，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試。

▲六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死。（圖／六福村提供）

▲100名猛鬼們將會出沒在10月1日起跑的六福萬聖節慶。

這是一份擁有充分舞台的工作，戲劇系、表演科系學生將優先錄取，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試，擁有其他特殊專長如體操、特技更是加分條件。你，準備好要挑戰當鬼王了嗎？我們不見不散！

更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網 、六福村官方線上購票 、FB粉絲專頁猛鬼人力銀行網站查詢。

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