超Q熊貓叼竹托腮坐殲-15上　遼寧艦形象代言人萌萌噠

▲紀念遼寧艦編隊完成首次前沿部署任務，解放軍艦載機部隊飛行員特別配戴以大陸國寶「熊貓」為代言人的臂章。（圖／翻攝自央視）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍目前唯一在役航母遼寧艦於6月完成編隊首次前沿部署任務，艦載機部隊為了紀念這個歷史時刻，飛行員特別佩戴以大陸國寶「熊貓」作為遼寧艦編隊代言人的臂章，超萌的卡通造型模樣相當吸晴。

大陸官媒最近曝光了這個為紀念遼寧艦編隊第一次前沿海域部署的紀念章，可以看到一隻可愛的卡通熊貓，戴著飛行帽單手托腮坐在1架殲-15戰鬥機上面，嘴裡還叼著一根竹子。據了解，由於遼寧艦被視為解放軍海軍作戰能力的骨幹，因此選用國寶大熊貓作為形象代言，藉著其生動形象表達該次任務的重要內涵。

▼超萌「熊貓」臂章。（圖／翻攝自新浪軍事）

今年6月以遼寧艦為首，並帶上051C型驅逐艦石家莊號、052D型驅逐艦西寧號、054A型驅逐艦大慶號、日照號，以及901型綜合遠洋補給艦呼倫湖號，穿越宮古海峽前出西太平洋，逼近關島海域之後，向下經菲律賓海抵達海南三亞基地，最後再北上返回青島航母基地。這是解放軍海軍航母編隊首次以完整狀態進入西太平洋，開始正式執行前沿部署任務。

當然裡面最值得注意的無疑是編隊首次納入901型綜合補給艦，可搭載數萬噸物資，支持航母編隊長時間執行任務。有分析指出，以美國海軍供應級艦為基準推測，在遼寧艦有24架艦載機的情況下，若以每天出動50架次，每次任務3個小時計算，901型綜合補給艦將能支持遼寧艦執行20天高強度作戰任務。

▼日本發布遼寧艦穿越宮古海峽照片。（圖／翻攝自自環球網）

另一方面，大陸首艘國產航母也悄悄在8月1日上午進行第7次海試工作，同時航母甲板上出現1架疑似殲-15艦載機模型。大陸知名軍事專家「局座」張召忠認為，這次試航有可能是為正式服役之前做準備，進行一些艦載機的起降以及海上機動測試等，象徵海軍正式全面驗收，期待能在中國建國70周年能有第二艘航母正式服役。

▼大陸首艘國產航母出海進行第7次海試。（圖／翻攝自微博「熱武器時代的愛情故事」）