合歡山上車神！勇警翁帥正摸黑疾駛29公里　送女病患接駁就醫

▲▼合歡山派出所員警翁帥正在夜霧繚繞能見度不佳的山頭急駛與救護車完成接駁。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「終極殺陣」系列電影，紅遍世界，片中計程車司機「丹尼爾」擁有高超的駕駛技巧，在各高山、雪地、高速公路發揮飆速神技，打擊犯罪、救護傷患。20日晚間，合歡山警員翁帥正亦發揮了高超的山路行車技術，疾馳在漆黑濃霧的合歡山上，將一名罹患急性高山症的女子護送至南投，安全接駁給南投仁愛消防分隊救護車，堪稱台灣版「終極殺陣」的丹尼爾。

20日晚間19時30分，一部自小客車急停在合歡派出所前，潘姓駕駛急忙跑來值班台向員警求救，稱坐在後座的胞姐身體不適，頭痛欲裂，噁心想吐，疑似罹患了急性高山症。

經員警檢視潘女的狀況，發現其全身癱軟、面孔蒼白、神情痛苦、喃喃自語，顯然已經神智不清了，員警見情況危急，當下決定啟動「接駁救護」機制，立即電話聯繫南投縣消防局仁愛分隊派遣救護車向東駛來，而合歡所則以巡邏車載送潘女及2名親友同行，由警員翁帥正駕駛、警員呂小平隨車負責聯繫事宜，即刻西送與救護車會合。

救護運送途中，在車內潘女乾嘔聲不斷，警員呂小平不斷給予安撫加油，並要她不用壓抑病軀，嘔吐出來無妨，員警事後再清潔即可，只希望潘女能舒服一點。

由於合歡山頭夜霧繚繞，能見度不佳，警員翁帥正開啟警示燈、警鳴器，全程競速疾馳於濕滑的山路上，爆閃式的紅藍燈光及震耳欲聾的警鳴聲響徹山頭，在漆黑的山頭格外顯眼，果然中橫公路上的車輛紛紛避道禮讓，讓巡邏車順利下山。

巡邏車直到台14甲線19公里處翠峰段，始與仁愛分隊救護車交會，雙方完成接駁，由救護員給予保暖及吸氧的初步救護，後送霧社急診中心急救。

當員警回到合歡所時已是夜間22時，經電話聯繫潘男追蹤案情時，只聽見電話中傳來女子的笑聲，原來其胞姊經急診中心餵給丹木斯藥劑及紓壓救護，潘女已完全恢復健康了。

潘男向員警表示，他們是3天前回來花蓮省親探病的，於昨天下午一車5人驅車要返回台中，姐姐可能是連日疲勞、睡眠不足，一行人經過天祥時，潘女已開始呈現身體不適的症狀，沒想到竟撐到52公里之外才向合歡所員警求助。

警方表示，其實高山症病患應立即下送，降低海拔高度才對，但當時考量情況危急，且最近的救護單位是在中橫公路西側的霧社，遂向家屬告知要再爬高至武嶺，之後下山即可紓緩病症了，請友人隨行給予按摩及精神支持，果然警方把握住了黃金救援時間，成功解救了手足無措的民眾生命。

合歡派出所所長林福長表示，離合歡所最近的消防單位是南投縣消防局仁愛分隊，相距有48公里之遙，若要在派出所內呆等救護車前來，恐有「行政不作為」之嫌，員警能審度狀況隨機應變，做出正確決定，實屬難得。

新城分局表示，這已經是警員翁帥正三天內連續急送病患至南投霧社了，繼三天前護送摔車傷患共開了11公里完成接駁，此次難度更高，在黑夜間共急馳了29公里完成任務，翁帥正回到派出所後，也覺得後腦脹痛難耐。

新城分局長何孟宗第一時間獲知此事，立即致電合歡所向同仁翁帥正表示嘉勉，對翁員冒險犯難、解救民眾生命危害之義舉給予肯定，將擇日公開表揚。