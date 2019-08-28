管不住兒子心情壞　苗栗男持刀自殘！左手腕噴血送醫

▲頭份警方衝進房間，莫姓男子一言不發的坐在床邊，左手腕大量出血。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名莫姓男子（47歲），日前和兒子起爭執，一時心情不佳，把自己關在房間內，竟拿起美工刀，朝自己的手腕劃下去；員警獲報後前往現場處理，再由其弟陪同進入莫民房間，員警趁其不備先行將其美工刀奪下並通報救護車到場救護，經緊急送醫急救後無生命危險。

頭份警方表示，26日晚間11時46分接獲民眾報案，有1名莫姓男子企圖割腕自殘，尖山所所長林煥然立即率警員林宗緯前往現場處理，到達現場後由莫姓男子的弟弟陪同進入房間，發現莫男手持美工刀坐在床邊，左手手腕大量出血，情緒十分不穩，員警立即婉言相勸，經過10多分鐘勸阻後，趁其不備將美工刀奪下並通報救護車到場救護，經緊急送醫急救後無生命危險。

警方說，莫男因兒子的管教問題心情不佳，才會一時想不開，所幸警方獲報後即時前往救援，成功挽救其性命，其家人非常感謝員警積極救援，否則後果不堪設想。分局長邱紹雄也呼籲，生命可貴，民眾可透過各種管道方式紓解情緒及壓力，不要因一時想不開，枉顧生命，造成終身遺憾。

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