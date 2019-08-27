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4公升強鹼裝水桶毀容潑瞎主管雙眼　狠男報復工作被炒判賠1863萬

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▲桃園市胡姓男子不滿遭主管免職，竟以強鹼潑灑導致雙眼幾乎全瞎，地院民事庭判賠1863萬餘元。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市胡姓男子不滿遭主管免職，竟以強鹼潑灑導致雙眼幾乎全瞎，地院民事庭判賠1863萬餘元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男子去年9月間因與紀姓主管起衝突遭責罵，竟情緒失控掐住對方脖子恐嚇「一命賠一命！」事後胡男遭免職處分，隔日上午胡男以水桶盛裝4公升強鹼，趁紀不注意時潑灑頭部，造成雙眼與頭部重創，其中雙眼幾近全瞎，胡男在偵訊時辯稱「想給他一個小小教訓」，地院刑事部分判刑8年7個月，民事部分則判賠1863萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，61歲的胡姓男子遭指控於去年9月18日下午，在桃園市某區纖維公司上班，因不願完成主管交付工作被責罵，當晚5時40分在辦公室掐住紀姓主管脖子恐嚇「我單身1個人，沒有家室牽掛，一命還一命！」事後，紀姓主管向廠長呈報後，胡就被告知免職處分，但胡於隔天清晨6時許，以水桶裝了3瓢約4公升的強鹼溶液，躲在2樓埋伏準備報復。

紀姓主管進入倉庫後就準備換裝上班，胡男將整桶強鹼朝頭部淋下去，紀姓主管瞬間遭腐蝕強鹼潑灑，痛得衝出門外呼救，經送醫急救，雙眼完全受損，角膜損壞、眼球萎縮，視力僅看得見手指晃動，醫師研判最終恐怕還是會完全失明，無恢復之可能。

胡男在偵訊時坦承犯行，但辯稱「只想給他一個小小的教訓，沒想讓對方失明」，廠房則提供工廠監視器案發時監視畫面，在場同事也指證歷歷，胡以化學溶劑酸鹼值高達15、16強鹼潑灑，從紀的頭部淋下去，導致紀姓主管雙眼、嘴巴、身體都被潑灑，導致雙眼幾近全瞎。

法院調查認為，胡手段殘忍激烈，幾乎造成紀全瞎，容貌、身體還須經過手術整容與感染風險，身心痛苦不可言喻，刑事依重傷害、傷害與恐嚇等罪判處有期徒刑8年7個月；另紀則提出依醫療費、勞動力減損、看護費、精神撫慰金等求償費用總計2千萬元，地院斟酌後判賠胡須賠償1863萬餘元。

但胡男經法院通知未到庭進行最後辯論，僅提出書狀陳述，對於紀主張事實不爭執，賠償金額部分，自己做得到的會盡量賠，本案審理判決送達後20日內還可提出上訴。

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關鍵字：狠男,不滿遭免職,潑主管強鹼,地院判賠1863萬元

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