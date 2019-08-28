蔡英文專機驚爆「引擎毀損」不換　空軍：事實不符、保留追訴權





▲總統專機「空軍一號」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

有週刊報導，有「空軍一號」之稱的總統專機，機齡近20年，歷經扁、馬及小英3任元首，近來出現發電機故障，已不堪使用，空軍送交華航維修，卻傳出故障的是發動機，也就是俗稱的引擎，須更換新品才能確保飛安，空軍疑似因新品費用高昂，堅持用維修的方式解決，為此和華航相持不下。對此，空軍司令部表示，媒體報導內容與事實不符。

空軍司令部28日透過新聞稿表示，媒體報導內容與事實不符，誤導社會大眾視聽，將保留法律追訴權，並表達嚴正抗議，相關說明有四點，第一，空軍司令部依據國防自主政策，B737-800型飛機檢修均委由華航公司執行，該公司獲美國聯邦航空總署(FAA)及交通部民用航空局(CAA)認證，可完整執行發電機修護作業。

空軍司令部指出，第二，這次檢送為發電機，並非報導所稱發動機檢測，空軍司令部尊重華航維修專業，且從未接獲發電機更換之建議；第三，該具發電機由華航公司完成拆檢報價，可修復且具修復價值，空軍司令部同意依契約正式委託華航公司檢修，並已依約執行修復作業中。

空軍司令部提到，第四，飛航安全向為本軍首要目標，各型飛機修維護作業均依原廠技令及飛安公告辦理，並無異常情況，特此澄清說明，籲請國人放心。