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減塑正夯！街頭捕捉洗衣精加注機　自備空罐「每公升30元」…常客推爆

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO在路上看到洗衣精補充站。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

減塑政策讓各種環保小物都夯起來，從環保杯套到免吸管的珍奶杯都頗有市場。一名男網友日前在街上看到一台機器，上面寫著「減塑無包裝洗衣精補充站」，讓他大開眼界，「我第一次看到這種」。看到照片後，許多人紛紛大推，「已是常客，便宜很多，又環保又好玩」、「比起買一堆瓶子跟補充包環保多了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，發文直笑「覺得被逗樂了」，說自己第一次看到這種洗衣精加注站。仔細看看照片，他拍下一台深天藍色的機器，中間寫有「減塑無包裝洗衣精補充站」，下方還印有洗衣精廠牌的LOGO。

請繼續往下閱讀...

而原PO拍照的時候，機器前正好有個小妹妹正在使用，只見加注口下放了一個用完的他牌洗衣精透明空罐，小女孩則是耐心地在一旁看著。看到照片後，許多人紛紛大讚，「感覺挺好的」、「不錯啊，蠻環保的」、「我覺得不錯，希望台東有」、「我覺得好棒哦，減少容器。」

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲減塑減起來 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

留言處也有不少使用過的網友現身討論，「用量不用很多也可以洗的很乾淨」、「照片上的罐子裝到滿大概要130元左右，只收10，5元的硬幣、百元不收」、「我家前陣子才去用，1000cc 30元，比起買一堆瓶子跟補充包環保多了」、「很環保，又好洗，價格也有比較便宜噢！記得要多帶一些零錢去投，因為沒支援投百鈔」、「這個不錯洗！洗完味道也不錯。」

還有人貼出業者粉絲專頁，目前新北、宜蘭、新竹、苗栗、竹南、台南、嘉義、雲林、台中、彰化、屏東都有加注點，其中以高雄的據點最多，共23個加注站。業者所選的洗衣精則是某知名品牌的液體小蘇打，味道是香橘、甜橙香，主打有美國農業部綠色產品認證、IFRA國際香料協會把關。

另外，價格部分是每公升30元，有網友認為算便宜，「環保又省錢，已經購買n次了」、「大概省了50」、「很便宜……去看外面包裝的一瓶多少再自己除。」但也有人直呼，「實際上去測量容量跟價錢，其實是很貴的，只是說方便就好」、「感覺沒比較便宜，去大賣場跟大賣場平牌，自助還比較貴，跟廣告品牌比也許有競爭力」、「我個人覺得不便宜」、「我覺得比整罐的貴。」

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