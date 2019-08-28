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解放軍東海、黃海「進行2軍演」　連發航行警告！

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記者蔡儀潔／綜合報導

美國批准售台66架F-16V戰機，再度牽動中美台神經。大連海事局與浙江海事局均於26日發佈航行警告，稱將在本(8)月底至9月初舉行兩場軍演，地點位於黃海與東海海域。值得注意的是，這已是解放軍一個月來，在台海周邊所進行的第4場軍演，每次舉行前，美國軍艦都曾在台海自由航行。

▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲大陸外交部稱，要對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

浙江海事局官網26日發佈航行警告，稱將於8月27日至29日在東海海域進行「實際使用武器訓練」，根據公佈的經緯度，此次軍演範圍主要在舟山島周邊海域，位於浙江省舟山市東南、台州市東北。

就在同一天，大連海事局亦發布航行警告，宣佈將於8月28日至9月3日，在黃海北部執行軍事任務。由於大陸首艘國產航空母艦「002型」23日才完成第七次海上試航，因此此次「軍事任務」很可能與航母活動無關。

▲▼ 002型航母第七次海試返回。（圖／翻攝自微博／熱武器時代的愛情故事）

▲ 002型航母第七次海試返回。（圖／翻攝自微博／熱武器時代的愛情故事）

《多維新聞》指出，雖然內容暫未知，但中國在東海海域進行演習，牽動至少三方勢力，其一是日本，由於中日兩國在東海有領土和海洋資源之爭，因此日本方面緊盯中國在東海的動作；其二是美國，東海是美海軍常年巡邏地之一，且也是美軍穿越台海的必經之地；其三是台灣，東海海域作為台灣南北兩翼中的北部側翼，一直受台灣嚴密監視，以防大陸軍隊從側面進攻台灣。

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