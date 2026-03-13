　
    • 　
>
西沙「羚羊礁」填海造島大噴發　長臂連接南沙「大三角」實控南海

▲中華民國第一任「海軍西沙群島管理處主任」張君然所設立的海軍收復西沙群島紀念碑。（圖／摘自中國軍網）

軍武中心／台北報導

根據最新衛星影像顯示，中國在西沙群島羚羊礁的填海工程於 2026 年進入衝刺階段。這項始於 2025 年 10 月的計畫，在短短半年已展現驚人規模，現場集結超過 20 艘大型絞吸式挖泥船，填海面積突破 15 平方公里。目前觀測到的設施包含完善的疏浚航道、大型滾裝船碼頭及加固岸線，未來不僅可強化中國對西沙海域的實控，更成為銜接南沙島北部關鍵節點，深刻改變了南海北部的戰略天平。

地緣政治的必然：西沙核心的戰略覺醒

從地理座標看，羚羊礁（Antelope Reef）位於西沙永樂環礁的西南部，地理位置極其敏感且優越，該海域每年通過的貨運總價超過 5 兆美元。自 1974 年西沙海戰後，中國雖實現了對西沙群島的實質掌控，但面對周邊的越南等國家，仍存有主權爭議，北京意識到僅憑船艦巡邏已不足以應對日益複雜的區域挑戰。

羚羊礁距離越南戰略重鎮峴港僅約 350 公里，這意味著部署在島上的遠程偵蒐雷達與電子戰系統，能將整個越南中部沿海的軍事動態納入監視範圍。此次在羚羊礁建立永久性設施，中國正嘗試將「九段線」內的版圖主張轉化為具備 24 小時反應能力的「行政與軍事雙重控制區」。

▲▼中建島位於西沙群島西南處，是西沙群島最南端的島嶼，距離西沙群島永興島178公里。（圖／CFP）

▲西沙群島西南處的中建島。（圖／CFP）

區域競賽：越南的「造陸」反撲與中方應對

在檢視中國工程的同時，不能忽視越南在南海的動作。近年來，河內當局在南沙群島的擴張速度亦不容小覷。根據 2024 至 2025 年的監測數據，越南在柏礁（Barque Canada Reef）、無乜礁（太平島東南方約168 公里處）及日積礁（南沙西南部）進行了大規模疏浚與填海。

越南策略是，計畫 透過提升既有據點的面積，部署遠程火箭炮系統與強化防禦工事，企圖形成對中國南沙島礁的「反包圍」。相比於越南較為分散的擴建，中方對策選在羚羊礁的軍事工程，更具系統性。超過 22 艘挖泥船的高效率作業，其目標不僅是擴大面積，更是要建立能容納重型裝備的「標準化軍事設施」。

這種「你追我趕」的填海競爭，反映出南海已進入「島礁實體化」比拼的新階段，各方均試圖透過既成事實來增加未來談判的籌碼。

▲▼中國在南海永暑礁上建設的建築與設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國在南海永暑礁上建設的建築與設施。（圖／達志影像／美聯社）

南北聯動：從西沙羚羊礁到南沙「大三角」

羚羊礁工程最核心的軍事意義，在於它與南沙群島永暑礁（Fiery Cross Reef）、美濟礁（Mischief Reef）及渚碧礁（Subi Reef）之間的遠程支援聯動關係。這並非單一孤島的建設，而是南海防禦網絡的「補點」行動，因為羚羊礁的雷達能夠填補從海南島到南沙「大三角」之間的監控空白區。

到了戰時，自動化情報系統聯網，任何進入南海中北部的外國艦機都將在第一時間被鎖定，同時重型裝備（如紅旗-9 防空導彈、鷹擊-12 反艦導彈）可從此處快速投送到南沙一線。屆時，中國透過羚羊礁與永興島的連控，就能有效遲滯敵方航母編隊向南沙滲透的速度。

