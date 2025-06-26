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機背大圓盤頭頂空中加油管　空警-3000試飛照清晰曝光

▲▼空警-3000試飛照曝光，清晰可見機體背部大圓盤，以及機頭上方頂著一根空中加油管。（圖／翻攝自大陸網站）

▲空警-3000最新試飛照曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

全力擴張空中預警戰力，中國最新空警-3000預警機被捕捉到進行密集試飛身影。據了解，空警-3000是以裝有4具發動機的運-20大型運輸機為平台建造，擁有更長滯空時間、更高飛行高度，有效俯視地形遮蔽區，偵測低空飛行的敵機或飛彈。

和過去曝光的「打碼照」相比，這次曝光的空警-3000清晰度極高，可以看到機體背部頂著大圓盤，以及機頭上方一根明顯的空中加油管，讓其對目標的探測距離和鎖定精度以及續航能力、滯空時間，都將優於現役的空警-2000。美國軍事網站「戰區」（The War Zone）更直指，該機將會是全球最先進的大型噴氣式空中預警與控制系統（AWACS）之一。

目前中國現役最大的預警機為空警-2000，該機是由俄羅斯引進的伊爾-76MD運輸機所改裝，目前僅有4架。空警-2000裝備的主動電子掃描陣列 （AESA） 雷達由三個呈三角形排列的天線組成，裝於固定雷達罩內，最大偵測距離接近480公里，可同時追蹤幾百個目標。而空警-3000可能改為採用採用雙天線設計以增大天線尺寸，提高對匿蹤目標的探測能力。

▼亮相2014年珠海航展的空警-2000預警機。（圖／翻攝自維基百科）

亮相2014年珠海航展的空警-2000預警機。（圖／翻攝自維基百科）

此外，空警-3000也將裝備大陸國產渦扇-20高涵道比渦扇發動機，搭配加油機後將具備更大的續航力，同時龐大的機身也便於機組人員輪流休息，可長時間在空中執行任務。值得注意的是，以國產的運-20為改裝平台，這讓空警-3000比起空警-2000更容易進行量產和升級。

雖然目前大陸官方對於空警-3000各項數據都尚未公開，但該機的問世已引發國際關注。「戰區」指出，空警-3000幾乎肯定還具備雷達以外的其他情報、監視和偵察能力，重要的是該機很可能充當一個網路節點，這反映中國軍方日益增長的關注領域，尤其是針對印度-太平洋戰區的遠距離作戰。

▼中國官方公開已裝上中國自製渦扇-20發動機的運-20B大型運輸機。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官方公開已裝上中國自製渦扇-20發動機的運-20B大型運輸機。（圖／翻攝自央視）

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