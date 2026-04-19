印巴空戰的殲-10C　對抗演練中遭殲-16超遠程狙殺

▲中國殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

軍武中心／綜合報導

去年在印巴空戰一舉成名的殲-10C，近日於解放軍東部戰區的一場對抗演練中，遭到殲-16超遠程擊落。據了解，這並非是單一機型的勝負，而是依靠體系化作戰完成的遠程空戰狙殺，未來中國在倚靠霹靂-15導彈的遠程打擊能力、空警-500的預警引導，以及各機型的協同配合下，構成對空殺傷網。

《央視》是在近日的報導中披露了由東部戰區空軍航空兵某旅進行的一場多兵種對抗演練，過程中還出現了紅旗-9系列地空導彈，以及由殲-16組建對地突擊編隊，重點放在防空壓制作戰，目的是通過空中力量干擾、摧毀敵方防空系統，為空中和地面作戰開闢安全通道，而遠程空戰的狙殺僅是常規操作的一部分。

▼掛載霹靂-15的殲-16戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

知名軍事評論「科羅廖夫」分析，目前解放軍的對空殺傷鏈，主要由偵察預警、作戰飛機和空戰武器三大系統組成。其中偵察預警系統為核心，由天基和空基平台構成，包含空警-500/A預警機、無偵-7和無偵-10無人機，同時結合地面、海面的各類傳感器，通過多源綜合信息系統融合情報。

作戰飛機平台則涵蓋隱身與非隱身戰鬥機、轟炸機，無人機也可根據任務需求加入編隊，靈活搭配以適應不同作戰場景。而空戰武器系統負責最終的火力打擊，其中在印巴空戰大放異彩的霹靂-15中遠程空空導彈已通過實戰證明價值，尚未官宣的霹靂-17更備受期待。

評論特別指出，可能有人會疑惑，殲-10CE去年在印巴空戰中表現出色，為何這次會輸給殲-16。其實殲-10C在巴基斯坦空軍中是主力尖刀，但在中國空軍的裝備體系裡，它並非核心主角，就連這次取勝的殲-16也一樣。真正的王牌，是殲-20A、殲-20S、殲-35這類隱身戰鬥機，未來才是解放軍制空權爭奪的關鍵力量。

▼殲-10CE為殲-10C外貿型，巴基斯坦空軍至今已接收20架。（圖／CFP）

此外，這次官媒披露的演練重點為防空壓制作戰，環顧中國周邊，美國、日本、印度以及台灣，都裝備多種防空反導系統，形成了多層次、立體化的防禦體系，包含美製愛國者-3、薩德系統，以及俄製S-400系統，都對大陸空中力量構成不小威脅。分析強調，未來一旦開戰，中國空軍的防空壓制作戰，勢必要拔除這些「釘子」，才能為空中集群開闢安全通道。

▼日本自衛隊在沖繩縣石垣島部署「愛國者三型」防空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）