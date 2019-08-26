20萬不爽還？淡水直播工作室暗夜槍響　槍手4秒開5槍逃逸

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區民權路26日傳出槍響，槍手以摩托車搭載前往路上的網路直播工作室，對著門口及休旅車連續開了5槍，車窗上發現2個彈孔，鐵捲門上則發現3彈孔，據了解整起糾紛與20萬的債務糾紛有關，目前警方已經鎖定犯嫌的身分，正在積極追緝當中。

▲疑因債務糾紛，淡水網路直播工作室遭連開5槍警告。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，被害人在年輕時經濟狀況不錯，陸續有借出一些錢給友人，最近要將借款要回時，跟對方起了口角衝突，疑似因此槍手才會騎車來直播工作室前開槍示威。

▼槍手4秒之內連開5槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



而網路直播工作室遭槍擊時，裡面並沒有任何工作人員及商品，僅有擺放桌椅，且鐵捲門也是拉下的狀態；鄰居表示睡夢之中並沒聽到爭吵聲，聽到第一聲槍響後又接連聽到4聲，一開始還以為是鞭炮，後來查看後才發現是槍擊。

警方鑑識小組到場後，在地面上發現5枚制式90手槍彈殼，屋主低調的表示有可能是因20萬元的債務糾紛引發對方槍擊警告；根據現場的監視畫面中，槍手2人是騎乘一部機車犯案，到達工作室前後沒有下車，後座男子在4秒內連開5槍，隨後就揚長而去，目前警方仍在追緝當中。

▼槍手搭載同一部機車犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）

