AirAsia開航台北10周年！推1088元起單程機票　曝今年還有台灣新航線

▲AirAsia歡慶開航台北10周年，推出台北、高雄直飛航線單程未稅1,088元起促銷。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今（20）日宣布，自2009年7月開航「台北-吉隆坡」航線後，至今已滿10年，為歡慶開航十周年，8/21將推出台北、高雄直飛航線單程未稅1,088元起促銷。繼新增大阪、名古屋等航線後，AirAsia長程運輸首席執行長今也透露，今年還會再開台北出發新航線，預計很快就會向大家公布。

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▲AirAsia長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail透露，今年還會再開台北新航線。（圖／記者賴文萱攝）

AirAsia飛航台北10周年今舉行媒體餐敘，AirAsia長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail表示，截至7月底為止，AirAsia總共乘載了660萬人次從台北／高雄出發的乘客，其中飛馬爾地夫、檳城、墨爾本、峇里島等航線都相當熱門，大阪、名古屋也表現亮眼，預估今年還會再開台北新航線。

為降低旅客出國旅遊的成本，AirAsia近日也宣布，10月1日起將取消所有馬來西亞新機票訂購的手續費，預計年底再取消泰國、印尼及菲律賓手續費。Benyamin Ismail說，會減免手續費主要是馬來西亞調漲乘客服務費（PSC），也規劃要徵收旅遊稅，因此希望透過免收手續費措施，能刺激更多旅客出國。

▲AirAsia開航台北十周年，右為AirAsia長程運輸（AirAsia X）首席執行長Benyamin Ismail，左為AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星。（圖／記者賴文萱攝）

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星則表示，2019年上半年乘載率高達85.7%，預計年一整年搭載人數預計將破180萬，與剛開航相比，年承載人數可望有5倍以上的成長。

為歡慶「台北-吉隆坡」開航10周年，AirAsia 8月21日早上10點至8月25日23:59將推出台北／高雄直飛航線單程未稅1,088元起促銷價，可購買即日起至2020年2月29日前出發的機票，後續也還會有其他驚喜慶祝活動陸續推出。

另外，AirAsia也特地拍攝10周年宣傳影片，影片中以可愛打巴掌的方式，傳遞「AirAsia讓台灣消費者能盡情探索世界，這不是夢」的品牌訊息，鼓勵台灣地區年輕人藉由AirAsia提供的低票價，勇敢飛往世界實現自己的旅遊夢想。

10週年宣傳影片網址：https://youtu.be/DeVZpZrRs0o

▲AirAsia祭出開航台北十周年優惠，單程未稅1088元起。（圖／記者賴文萱攝）

AirAsia 2009年7月1日開航「台北-吉隆坡」每天2班的單一航線，至今從台北、高雄出發的直飛航線已增加為13條，橫跨馬來西亞、日本、菲律賓、泰國等四個國家，一周共有88個航班往返台北／高雄至其他航點。AirAsia儼然成為台灣出發最多直飛航線的外籍低成本航空，同時也是東南亞、東北亞間最多直飛航線的外籍航空。