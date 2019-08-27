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標哥批「有錢他家的事」…郭董超感慨　顏寬恒：父與郭有深感情

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▲▼「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了。（圖／東森新聞）

▲顏清標致詞提到「有人輸了不甘願…有錢是他家的事」，外界解讀暗批郭台銘。（圖／東森新聞）

記者王致凱／綜合報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前公開挺韓，並意有所指稱，國民黨初選已經結束，「有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動…有錢是他家的事」。外界解讀是針對郭台銘，郭幕僚也稱「郭對此很感慨」。對此，顏寬恒緩頰說，「父親與郭仍有很深後交情」。

顏清標日前出席活動致詞時表示，國民黨總統參選人推出韓國瑜，初選已經出爐，也贏了17 ％，但有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動；他說，大家可以用眼睛檢驗，這個人說的跟做的都不一樣，「多有錢是他家的事啦！」外界解讀，顏清標是暗批郭台銘。

郭辦發言體系蔡沁瑜隨後上節目說，顏家與郭台銘交情匪淺，顏清標過去選立委的時候，就是郭董第一個幫忙站台，也是他首次替人站台，後來顏寬恒當選立委進立法院，為了加深對產業的了解，也曾到郭董辦公室當過2個禮拜助理。蔡沁瑜說，郭董重情分，看到顏清標今天這樣講，其實心中滿感慨的。

外界猜測顏、郭關係是否生變？蔡沁瑜表示，郭對舊情感念在心，與顏兩人交情還是有的，是外界加油添醋、穿鑿附會，希望大家不要無線上綱跟擴大解釋。

由於顏家正辦理顏清標弟弟遺孤的身後事，不願對政治問題回應，不過，顏寬恒先前曾在受訪時表示，過去初選階段，無論是郭台銘、王金平或周錫瑋來訪，他們都很熱情接待，但國民黨透過民主程序產生唯一候選人是韓國瑜，一定會全力相挺。至於顏、郭2人關係，顏寬恒替父親緩頰說，父親與郭他們仍有很深厚的交情。

▼郭台銘出席八二三砲戰紀念活動。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：顏寬恒,郭台銘,顏寬恒,韓國瑜

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