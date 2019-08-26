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「2019台灣國際人權影展」9/6開跑！華山穿廊打造巨大「人權聲援留言牆」

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▲▼「2019台灣國際人權影展」9/6開跑！華山穿廊打造巨大「人權聲援留言牆」（圖／國家人權博物館提供）

▲「2019台灣國際人權影展」9/6開跑，將在台北光點華山穿廊打造「人權聲援便利貼」巨大留言牆。（圖／國家人權博物館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「2019台灣國際人權影展：穿越荊棘的風景」將於9月6日開跑，精選台灣、香港、緬甸、柬埔寨、巴西、法國、德國、英國、美國與卡達多個國家作品，影展放映活動分為台北、高雄二地舉行，9/6至8日於台北光點華山電影館2廳，而9/17至25日於高雄市電影館3樓放映室，總計20個場次播映所有影展作品。

「2019台灣國際人權影展」由國家人權博物館主辦、台灣南方影像學會策劃執行，影展以「穿越荊棘的風景」為題，暗示充滿「刺」的結構框架，希望大眾理解民主社會中隱而不見的規則，如何導致體制的共犯結構，進而理解壓迫的意涵，從而找尋未來可著力改善的美好風景。

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▲▼「2019台灣國際人權影展」9/6開跑！華山穿廊打造巨大「人權聲援留言牆」。國家人權博物館館長陳俊宏致詞（圖／國家人權博物館提供）

▲國家人權博物館館長陳俊宏提到，影展以「穿越荊棘的風景」為題，暗示充滿「刺」的結構框架。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館陳俊宏館長表示，近年不分國家的體制，發生在各地有形、無形的暴力，使許多人動搖自己對於民主制度的信任，例如不分國界的難民、世代差異下的正義，乃至在法律框架下的受壓迫者，皆納入本次影展主題。陳館長也談到，「香港現正面臨許多過去未曾遇過的巨大挑戰，此次也會放映幾部與香港和兩岸政治處境有關的影片，邀請民眾來共同思索探討。」

曾拍過《公民不服從》、《祝我好孕》的陳育青導演也擔任影展推薦人，23日感性致詞提到，這次影展也放映倡導同志人權的已逝導演陳俊志所拍攝的《無偶之家‧往事之城》，對照同志權益仍有所禁忌的緬甸同志影片，讓我們好奇這個國家的性別觀點。她認為，不管什麼年齡和階段，找到適合的主題，電影能讓人流淚擦乾後，找到更多可以做的事情。

在9月6日到8日開跑的影展中，也特別在台北光點華山電影館的影像穿廊舉辦「我的人權聲援便利貼」活動，打造巨大留言牆「我的人權聲援便利貼」，以日本「繪馬」或街頭運動「連儂牆」之形象設計影展主視覺留言版，期許觀眾在觀賞影片後有一個交流平台，透過「手寫張貼」的溫度，讓觀眾抒發對議題的沉痛或省思，寫下的留言可以是對「人權」再聲援的期許或勉勵。

影展放映活動分為台北、高雄二地舉行，展期為2019年9/6-9/8光點華山電影館二廳，及9/17-9/25高雄市電影館三樓放映室，總計20個場次播映所有影展作品。同時，本展以人權教育推廣為目標，自10月份起，展開為期2個月的聚落串連放映，開放全台灣各地單位申請，預計35場巡迴，以影像捲動各項人權主題思考，朝向台灣追求自由民主的人權普世價值，期盼落實社會公義理想的一天，活動詳情請見台灣國際人權影展官網查詢。

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