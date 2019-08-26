影／不只韓冰認證！昔日同學加碼爆「韓國瑜英文不怎麼樣」：學業成績很爛

▲韓冰曾經說過，爸爸（韓國瑜）的英文不怎麼樣。（圖／記者李毓康攝、翻攝韓冰臉書）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，但由於他近期風波不斷，就連學歷都被質疑，讓他氣得表示，「到底又有什麼意義？」此外，韓國瑜的同班同學跳出來放上照片證明，同時也在臉書PO文表示，「韓的英文說的不怎樣，所以『晶晶體』，女兒韓冰也都笑回記者，她爸的英文是不怎樣！」

原PO聲稱自己是韓國瑜大學的同班同學，而他也在臉書發文表示，「70年大一，74年大四，一起入學，一起畢業的同班同學，只差沒有一起手牽手上學 --- 但是我沒跟他打過麻將，我不會。」

此外，原PO也提到，「我們不是所謂 English Native英語環境成長的人，所以要知藏拙，但是胡謅就不夠莊重了。韓的英文說的不怎樣，所以"晶晶體"，女兒韓冰也都笑回記者，她爸的英文是不怎樣！沒幾個人能夠像英語名師賴世雄一樣，有養豬仔可以對著練英說，韓自己都說過他以前學業成績很爛。」

不過，原PO也表示，「東吳英文不是英語會話補習班，當時的相關英聽英說必修課程，英語會話只有大一共4個學分，英語聽講實習大一二共4個學分，西洋文學課程比例偏多。韓敢在台上面對一群老美開口說英語，已經很厲害了，換做我會講話發抖，至於談話沒內容，他的競選團隊該打屁股！」

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