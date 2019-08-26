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中南部空汙無解？環保署祭「氣象條件分析、獎勵」減少汙染物排放

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▲市府持續要求中火降載改善空汙。（圖／台中市政府提供）

▲中火被要求降載改善空汙。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

中南部空汙長期被外界認為無解，就算電廠實施降載也緩不濟急，環保署今（26日）舉行媒體餐敘，署長張子敬對此提到，汙染源負荷問題，不是一下子就能解決，首要工作是成立北中南三區汙染防治預防應變工作小組，並藉由氣象條件分析、獎勵，減少汙染物排放。

張子敬表示，北中南三區汙染防治預防應變工作小組將定期開會， 改善機制方面會從突發性事件，如紅害發生時，採取應變措施，但此部分正在規劃。張子敬說，主要是強制部分，對於預期空氣品質急遽惡化，有些容易造成空氣汙染，如以前工廠降載之外，還有道路鋪設等容易產生逸散性汙染的狀況， 未來都會盤點出來給予限制，也就是在特地時間減少作業。

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，環保署長張子敬主持。（圖／記者林敬旻攝）

▲張子敬說，希望提出鼓勵、獎勵措施，讓業者志願減少汙染物排放。（圖／記者林敬旻攝）

張子敬指出，同時也要提出鼓勵、獎勵措施，有些季節性可調整 ，就透過許可時進行規範，如夏天容許排放多少量，但冬天空氣不好排放量減少， 讓廠商調整。另外，空品惡化時間經過氣象條件分析，是國內汙染源產生，會在事件前作預防措施，減少汙染量排放。

張子敬說，希望未來能設計用獎勵方式，讓廠商志願性減量，至於減少後的生產等損失，會給予適當補償，讓業者在空品惡化時間能夠幫忙減少汙染物排放，甚至停產，讓空氣品質盡量維持在對人體健康影響以下程度。

▲▼霾害,空汙,pm2.5,霧霾。（圖／記者呂佳賢攝）

▲張子敬認為，要結合氣象條件分析，在空品惡化前協調降載。（圖／記者呂佳賢攝）

張子敬補充提到，預防性降載結合氣象條件去分析，但境外移入很難去控制，若為內部排放，氣象條件穩定下所產生累積情況，在空品惡化前，開始協調降載、減產汙染源，減少累積而造成空品惡化，未來要設置機制，看能否減少紅害產生。

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關鍵字：空氣品質,空氣汙染,環保署,張子敬,中南部,降載,汙染物,空汙,電廠

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