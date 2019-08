記者袁茵/台北報導

高雄市長韓國瑜日前在美國商會演說時,使用中英文夾雜的「晶晶體」,引起網友熱議。台北市長柯文哲26日在官方LINE帳號表示,自己不會「晶晶體」,「還是說英文好了!」便將經典名言「垃圾不分藍綠」翻譯成「Rubbish can be both blue and green」。

柯文哲26日在官方LINE帳號上表示,「Hello Everyone!Good afternoon. 我不會什麼晶晶體,還是說英文好了。」並且上傳了一支21秒「跟柯學英文」短片。

柯文哲在短片中將「垃圾不分藍綠」、「不要羨慕別人的成功,往往你付不起那個代價」翻譯成「Rubbish can be both blue and green」、「Don't be envious of others' success, because you cannot pay the cost.」還好心地說了3遍,就是怕粉絲們聽不清楚。

最後,柯文哲不忘邀請民眾多多訂閱他,直喊「Please follow me」、「See you later」。

▼柯文哲撂英文。(圖/翻攝自柯文哲LINE)