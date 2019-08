記者楊亞璇/台北報導

鴻海創辦人郭台銘遭媒體披露,在6月時找塔羅牌大師蘇仁宗算命,預示郭台銘將贏得2020大選,因此他預計預計在9月時將進行登記連署,用無黨籍的身分參加2020年總統大選。對此,台北市長柯文哲26日受訪表示,不問蒼生問鬼神是壞習慣,敬鬼神而遠之,是作為一個政治人物很重要的原則。

柯文哲直言,不問蒼生問鬼神是壞習慣,不管是2000年前孔子的教誨,還是過去在加護病房,每天鬼神的傳說更多,未知生、焉知死,未能事人,焉能事鬼,最後一句最重要,敬鬼神而遠之,對那種好像有通天本領的,看到那些人不要侵犯他,或是嘲笑他,「但是keep away from it, ok?閃遠一點」。

柯文哲強調,敬鬼神而遠之,是作為一個政治人物很重要的原則,就是說不要故意去嘲笑他、侵犯他、詆毀他,「但是不問蒼生、問鬼神,這也不對啊,所以該怎麼做就怎麼做」。

對此,郭台銘辦公室回應,「坊間這些類似的傳聞很多,已經多到無法證實真假,一切茶餘飯後消息聽聽就好」。

▲郭台銘、柯文哲。(合成圖/記者葉南州攝)