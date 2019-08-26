徐永明26日拜會社民黨　請益第三勢力政黨合作新模式

▲時代力量新任黨主席徐永明。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席徐永明甫上任，積極與第三勢力小黨展開對話，備戰2020大選，26日中午將拜會社會民主黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人，進行便當會，請益第三勢力政黨合作新模式。

根據時代力量發佈的採訪通知，徐永明、時代力量智庫副執行長彭盛韶將在26日中午12點45分，與社會民主黨召集人丁勇言、范雲、社會民主黨台北市議員苗博雅進行便當會，請教第三勢力政黨合作新模式，地點選在苗博雅在景美的辦公室，全程公開網路直播。

時代力量黨內紛擾將近一個月，自7月底爆發不分區立委高潞・以用因助理申請補助爭議遭到除名，加上立委林昶佐因黨內路線問題退黨，前黨主席邱顯智則自認無法完成促進黨內對話的任務，辭去黨主席一職；隨後，立委洪慈庸也宣布退黨，以無黨籍身份繼續參加2020的立委選戰。

邱顯智12日宣布辭去時力黨主席後，決策會歷經2次開會，多數委員仍希望繼續慰留邱顯智，唯一登記參選的林亮君則未獲黨內支持，在邱顯智的「推薦」之下，徐永明最後表態願意扛起責任。

徐永明21日接任黨主席，扛起帶領打贏2020選戰的重責大任。他強調，未來時代力量與民進黨或其他政黨的互動合作，將會持開放的態度，「我隨時都準備好，要談多少次都沒問題」，此外，徐永明更宣示要打造整個黨往「選舉機器」邁進，喊出「政黨票破百萬」目標，繼續在立院扮演關鍵角色。

另一方面，邱顯智任內曾與民進黨主席卓榮泰會談，原先共識於一方已提名、另一方未提名之選區內，雙方暫緩提名，然而，民進黨上週中執會決定徵召許淑華，與時代力量提名的陳雨凡強碰，形同打破協議。時代力量透過新聞稿表達遺憾，被外界解讀是向民進黨「開戰」。

如今，徐永明上任後率先拜會社民黨研商第三勢力政黨合作，外界關注何時與民進黨再次展開對話，時力發言人李兆立表示，「兩黨間已經在聯繫中，但目前尚未確定時間地點，有最新進度會向外界說明」。