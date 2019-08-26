白鹿颱風快閃　木瓜+番石榴等田間排水及復育措施要及時

▲白鹿颱風快閃，高雄區農改場籲請農友加強及早進行田間排水及復育措施，以免損失 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

白鹿颱風於23日登陸台灣，為高屏地區帶來強勁風雨，為避免農作物損失，高雄區農業改良場籲請農友在雨後加強田間排水，避免田區有持續淹水情形，並掌握清園、田間管理及病害防治等相關復育工作，降低連續雨勢可能造成的病害蔓延及後續影響。

農改場高雄場戴順發場長表示，連續降雨後，排除田區積水是首要工作。積水嚴重的田區，應盡速抽離積水，天氣轉晴之後，全面覆蓋塑膠布的果園，可將塑膠布掀開，讓土壤中過多的水分儘快蒸發，避免根系浸水過久，風雨過後若導致果樹枝葉折損應剪除，重新調整樹勢。

另由於目前正值木瓜、番石榴及紅龍果等作物採收期，成熟果實應儘快採收，掛果較多的植株，應適度疏果避免樹勢衰敗；降雨過後木瓜疫病及根腐病，番石榴黑星病、疫病、瘡痂病及炭疽病，紅龍果濕腐病及潰瘍病易發生，受害的病葉落果應儘快清除，並移出田區，減少園區內感染源，也可在雨後選用適當的藥劑進行預防式病害防治。

瓜果菜類、豆類及短期葉菜類遇大雨時極容易受損，且軟腐病、疫病及露菌病於雨後容易發生，嚴重影響產量及品質。因此，大雨過後應儘速排除積水，同時將罹病腐爛的殘株清除，並施藥防治病害，而高屏地區二期作水稻，颱風過後白葉枯病可能大發生，應為防治重點。用藥作業前應注意，白葉枯病、軟腐病為細菌性病害，疫病及露菌病為真菌病害，正確診斷後對症下藥才能有效防範。植株生育穩定後開始依當時生長階段調整三要素比例，可少量多次施用肥料，並利用葉面施肥促進營養吸收。