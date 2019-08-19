別讓交換名片NG動作害了你　職場一定要知道的禮儀

▲交換名片時，怎麼遞交、怎麼接收，小小的動作卻會影響與別人的交流結果。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

作者：朱鴻霏

摘自：時報出版《別讓無效社交害了你：掌握人際交往心理學，擺脫以數量論社交的人生陷阱》

很多人對名片有一種誤解，覺得談生意時才需要交換名片，其實名片已經越來越成為一種社交工具，一張小小的名片可以將主人的個性風貌展現出來，甚至還可以從中看出一個人或一家企業的文化。名片在商務交往中更是被頻繁使用，它是一個人商業身份的說明，特別是在商務活動中，交換名片是相當普遍的事情。但是，很多人並不太清楚怎樣去對待客戶的名片。《別讓無效社交害了你》一書就提到一個小故事，李子睿是一家公司銷售部的業務代表，他剛工作的時候，就因為對名片不夠了解而吃了大虧。

●精選書摘

請繼續往下閱讀...

有一天，李子睿打算拜訪一位新客戶，兩個人約好在一家咖啡廳見面。在此之前，他做了大量的工作，想好該怎麼向客戶介紹產品。見面後，李子睿遞上了自己的名片。出於禮貌，客戶也回贈了一張名片。但李子睿順手接過名片後，看也沒看就放進了自己的口袋裡—因為他急於要向客戶介紹產品。李子睿沒有意識到自己對待客戶名片的態度有什麼不對勁，結果客戶僅僅聽了幾分鐘的產品介紹後，就推託有事而匆匆離去了。即使後來他又聯繫了對方，對方也不再理會他了。

這是因為，李子睿對待客戶名片的態度讓客戶甚為不滿—要知道，名片象徵著一個人的身份，你不尊重名片就是不尊重客戶本人。所以，作為職場人士，我們有必要注意一下名片禮儀—對待客戶的名片一定要慎重，接到後不能隨隨便便地裝入口袋。如果交流的雙方對彼此都比較了解，那就不用一見面就急著給對方名片，而可以先直接進行交談，在交談結束後再給對方名片。如果有第三人在場，你應該在對方向你介紹過第三人後再遞名片，也可以在交談後交換名片。

遞名片的時候，要說幾句請別人照顧的客套話。如果對方回遞名片，你也應該恭敬地用雙手接過，並對著名片認真看一看，同時說一些恭維對方的好話。然後，將對方的名片放進你的公事包裡—不能看也不看地直接裝進衣袋，這是非常不尊重人的一種表現。特別是在商務活動裡，如果你是去迎接客戶，而你們又是第一次見面，這時對方應該先主動給你遞名片。相反，當你去拜訪別人時，你也應該先遞名片。

那麼，具體到遞交和接受名片上，我們應該在哪些方面注意呢？

一、向別人遞交自己的名片。

在向別人遞交自己的名片時，態度要恭敬，動作上也應該謹慎。一般情況下，有三種遞交名片的方法：

1.雙手的食指和大拇指分別夾住名片左右的兩端，禮貌地將名片送上。名片的正方向要對著別人，以表示對對方的尊重，使對方接到名片時方便去看，不必再倒轉。

2.將食指作彎曲狀，與大拇指一起夾起名片，恭敬地送上。同樣，名片的正方向要對著對方。

3.除拇指外，其他四指併攏，將名片放在手掌中心，並用大拇指夾住名片的一角，恭敬地送到對方面前。同樣，名片的正方向要對著對方。

這是遞交名片的常用方法。此外，遞名片時不能用一隻手隨便遞過去，這是不禮貌的，要切記。遞名片時，用食指和中指夾著名片去遞，這也是極其不禮貌的，就像拿手指指別人一樣。因為，隨意用手指人是對人的不尊重，同時還有挑釁的意思，會讓人反感。大家不要以為遞名片是區區小事，並對此不以為然，它會直接影響到你與別人的交流結果。

二、接受別人送過來的名片。

名片代表了一個人的身份，所以接受別人遞來的名片時一定不可傲慢無禮，否則就是對人的不尊重。通常，我們要注意以下幾點：

1.用雙手接受別人的名片。如果你手裡拿著東西，應該先把東西放到一邊。實在騰不出兩隻手，你就要向別人說聲抱歉。

2.如果你一次性接到了多張名片，一定要對號入座，不能稱呼錯別人的名字，那樣會很尷尬。

3.有時對方會忘記給你名片，而你又很想得到，這時應該開口向對方索取。這會讓你贏得對方的好感，因為你的行為恰恰表達了你對對方的關注。

★本文經時報出版授權，摘自《別讓無效社交害了你：掌握人際交往心理學，擺脫以數量論社交的人生陷阱》