好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家「老牌量販」免年費：退貨機制很讚

▲網友心目中No.1賣場霸主默默換人！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的美式賣場好市多(Costco)，即使每年需花費上千元辦會員才能入場消費，但因商品豐富又常有獨家商品，仍常常造成搶購風潮，更被死忠支持者封為「台灣賣場霸主」。然而，最近有不少網友指出，台灣其他家賣場也越來越進步，像是家樂福不用年費同樣能無條件退貨。

有網友在PTT發文指出，「我家的電鍋前兩天壞掉了，於是我媽吩咐我去家樂福幫她買一個電鍋，指定要日本牌子的，而我買了一個三千多元的象印電子鍋，買回家煮了一次飯覺得不太好用，烹煮時間+悶飯時間總共要70分鐘，我媽覺得太久了，因為上一個電鍋煮飯+悶飯只要40分鐘就好了。」

因此，這名網友決定把電鍋拿去家樂福退貨，「家樂福店員很阿殺力，沒有問我有沒有使用過，只看了一下發票，稍微檢查了一下電鍋外表有沒有受損後，就直接幫我刷退了，第一次在家樂福使用退貨服務覺得很不錯！」

對此，其他網友也紛紛說，「覺得家樂福退貨很阿沙力，之前買口罩退貨，因為口罩還沒戴上帶子就會斷掉，總公司還問是哪個批號」、「家樂福真的不囉嗦阿！爛東西退了廠商才知道」、「家樂福真的變很多，越來越好，車位也變大」、「家樂福一直很阿莎力，反觀某收費會員賣場」。

其中，還有網友發現家樂福進口商品好像越來越多，而且價格不僅相當有競爭力，也因份量較小比較好購入，「家樂福進口商品真的變豐富，份量比較適合小家庭」、「份量小家庭剛好，外國品項多好逛好買！」、「家樂福的歐洲食品超好買，每次都不小心買一堆」。

其實家樂福這幾年的確改變很多，除了無條件退換貨服務外，與消費者的客戶服務也做得十分好，甚至還推出外繪服務，不僅熟食、點心、飲料都能量身訂作，連新鮮現切料理都有。至於賣場設備部分也持續改進，包括停車場變寬、設置更寬敞的休息區等，讓消費者不像在逛量販店的感覺。

而這些改變除了獲得消費者支持外，家樂福於今年6月更第四度拿下臺灣服務業大評鑑量販通路金牌獎，由此可知，老牌賣場家樂福近幾年進步如網友們肯定，在服務上進步很多且非常有感。

▲家樂福總經理王俊超(右)接受贈獎（圖／家樂福提供）