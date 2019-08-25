女兒30歲沒結婚！爸爸被指著罵「丟不丟人」　傳統男拒道歉：關我好了

▲因為30歲沒結婚，爸爸被同事嘲諷。（圖／翻攝自人民網）

記者劉亭／綜合報導

現代許多女性越來越晚結婚，但社會上還是會有些不友善的眼光。杭州一位30歲的小王一直單身，她的爸爸卻因此被同事嘲諷「女兒30歲了，還不嫁人，丟不丟人」，當場被氣到差點暈過去，隔天再度前去討公道，卻換她自己換氣過度癱倒在地，被送往醫院急救。

根據《杭州日報》報導，小王1日晚上電影看到一半，突然接到母親電話通知，爸爸在工作的工廠跟人吵架，身體都出問題了，因此她趕緊趕去現場，只見爸爸臉色鐵青，滿頭冷汗的坐在走廊上，旁邊站著工廠的主管和小主管。

小王的爸爸透露，小主管小陳手指著他罵，「你女兒30歲了，還不嫁人，丟不丟人？」小王一聽也被激怒了，隨即上前對質說「我吃你的用你的，我靠你養了？」沒想到對方還動手推了小王的媽媽還有弟弟妹妹，最後一群人扭打在一起，到了凌晨才回到家。

小王回家後越想越不對，隔天再度和親戚們到父親上班的工廠，要求小陳必須當面道歉。但小陳卻始終認為自己沒措，堅決不肯認錯，最後兩方再度爆發衝突，而小王情緒激動當場癱倒在地，幾乎暈倒過去，被家人緊急送醫治療，小王爸爸也報警請求協助。

警方到場後，把兩邊人馬拉開，並且勸30多歲的小陳道歉，沒想到小陳卻說「大不了你們拘留我好了」。之後民警多次打電話勸說，小陳卻仍然相當堅持，「都是事實，哪句話說錯了造謠了」，連小王在醫院都沒有前往探病。

過了5、6天之後，經過民警、工廠主管多次協助溝通，並且用親情喊話之下，小陳的態度才終於稍微軟化下來，在警局向小王以及她的家人們道歉，並且賠償了幾千元人民幣的醫療費用，這件事情也告了一段落。

網友看了新聞之後，紛紛留言表示，「管得真寬啊，都2019年了還有這種原始人」、「關你屁事啊」「沒結婚不可怕，瞎了眼找個你這樣的男人才可怕」、「30不結婚怎麼了，要是嫁給你們這種，那才是一輩子完了」、「這說的是人話嗎..關他啥事」。