影／世界最強消防機來了！747超級滅火機　急飛玻國救「亞馬遜雨林大火」

記者王致凱／綜合報導

南美洲亞馬遜雨林近期的野火災情不止出現在巴西，也包括鄰國玻利維亞叢林，已經有7770平方公里面積林地受災。與態度消極的巴西政府不同，玻利維亞當局立即租用一架「747超級滅火機」投入救援，為世界上最大型的消防用飛機。

▲由波音747飛機改裝的「747超級滅火機」抵達玻利維亞。（圖／達志影像／美聯社）



法新社報導，玻利維亞過去一個月未能撲滅東部省分聖克魯斯省（Santa Cruz）的野火，玻利維亞因此向美國一間企業租來一架由波音747-400型飛機改裝的消防用飛機「747超級滅火機」（747 Supertanker）。該飛機能裝載15萬公升的水或阻燃劑，為世界最大的消防飛機。