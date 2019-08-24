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影／世界最強消防機來了！747超級滅火機　急飛玻國救「亞馬遜雨林大火」

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記者王致凱／綜合報導

南美洲亞馬遜雨林近期的野火災情不止出現在巴西，也包括鄰國玻利維亞叢林，已經有7770平方公里面積林地受災。與態度消極的巴西政府不同，玻利維亞當局立即租用一架「747超級滅火機」投入救援，為世界上最大型的消防用飛機。

▲▼由波音747飛機改裝的「747超級滅火機」（ 747 Supertanker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲由波音747飛機改裝的「747超級滅火機」抵達玻利維亞。（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，玻利維亞過去一個月未能撲滅東部省分聖克魯斯省（Santa Cruz）的野火，玻利維亞因此向美國一間企業租來一架由波音747-400型飛機改裝的消防用飛機「747超級滅火機」（747 Supertanker）。該飛機能裝載15萬公升的水或阻燃劑，為世界最大的消防飛機。

該飛機已經於23日飛抵玻利維亞，玻國空軍同時派機前往災區偵察，以確定747超級滅火機執行任務的地點。玻利維亞國防部長札瓦列塔（Javier Zavaleta）表示，將派出4架飛機，前往聖克魯斯省的6處地點探查。

目前還不清楚具體起火原因，但玻利維亞農民同樣有「火耕」的習慣。同時，玻利維亞政府已經敦促鄰國巴西和巴拉圭採取對策，防止野火沿三國邊界蔓延。亞馬遜雨林近日遭大火肆虐，引起國際社會對巴西政府的強烈不滿。

另一方面，玻利維亞氣象部門預測，野火發生的地區25日晚上起將降雨，但是否能幫助撲滅火勢仍未知。

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▼玻利維亞政府宣布動用直升機和滅火飛機，用於撲滅森林野火。（圖／翻攝Twitter／@mincombolivia）

▲▼玻利維亞政府租下一架波音747改裝的救火飛機，用於撲滅亞馬遜雨林野火。（圖／翻攝Twitter／@mincombolivia）

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關鍵字：亞馬遜雨林,亞馬遜

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