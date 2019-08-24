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快訊／疑委外包工颱風天施工落水　警消救起命危送醫搶救

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▲▼北市1名工人落水，警消救起後送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名工人落水，警消救起後送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市24日下午時分，1名疑似為大地工程處外包工人在南港研究院路一帶施工，疑似落水在水面上載浮載沉，民眾獲報後報警處理，警消到場緊急將人拉上岸，男子遭救起時沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救。

警消表示，該名年約70歲的男子，疑似為大地工程處的委外包工，颱風期間，在研究院路4段施作工程時，不慎跌落一旁水溝，警消到場將人拉起已經沒有呼吸心跳，緊急將人送往內湖三軍總醫院搶救。

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關鍵字：研究院路,南港,落水

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