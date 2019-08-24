嘉縣祖父母節慶祝活動　得獎民眾捕捉與爺奶互動溫馨滿分

▲▼ 嘉義縣祖父母節慶祝活動以創意秀呈現。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝祖父母節，嘉義縣政府24日於創新學院舉辦「祖孫同樂 真幸福-祖孫創意秀」慶祝活動，透過祖孫共同組隊，演出內容有獨特服裝造型秀、變魔術、地方特產水果秀、音樂歌唱、舞獅、答喙鼓、舞蹈及民俗技藝表演等，共有13隊參賽，現場的民眾感受滿滿歡樂之情，現場洋溢祖孫三代攜手同樂的幸福感。縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員林湘亭、劉雅文、王啟澧及教育處長代理處長李美華前往創新學院一同歡慶祖父母節。

▲▼ 縣長翁章梁與街頭藝人搭配生動活潑的魔術表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

達人表演搞笑氣球秀作為開場，現場有花式氣球贈送給大家，帶給所有人驚喜與歡樂，嘉義縣長翁章梁也與街頭藝人表演一場生動活潑的魔術表演，最後由翁章梁頒發感謝狀與獎金給「祖孫互動傳真情」比賽得奬的學生，現場充滿歡笑聲。

▲▼ 11歲和興國小學生吳柏憲(圖二)以攝影方式拍下與爺爺奶奶互動獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，活動場外還有74幅「祖孫互動傳真情」比賽得奬作品展出，作品呈現祖孫合影溫馨畫面及描述祖孫互動的情誼與感想，期許促使年輕世代樂於瞭解及親近祖父母，進而與祖父母建立良善的情感交流，鼓勵行孝要及時，重視品德，以生命傳承生命。

▲▼ 嘉義縣祖父母節慶祝活動「祖孫互動傳真情」比賽得主，藉由親手拍下或描繪出自己與家中長輩熱烈互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，「阿公阿嬤是我們的傳家寶」每年8月第4個星期日是祖父母節，他勉勵在場的孫子女，百善孝為先，要瞭解祖父母對家庭的意義、保有感恩與惜福的心，更要大家記住這感動與幸福的一刻，期待每個家庭都能幸福、美滿、快樂，長者康健吃百二。

翁章梁指出，嘉義縣老年人口佔全縣人口19.38%，高居全國之冠，每任縣長都在思考及努力怎樣讓嘉義縣的老人能受到良好的照顧，更健康、更幸福。而縣府推動祖父母節活動，希望讓老勢大參與社會活動，增進祖孫互動學習機會，享受天倫之樂。