林智堅應邀訪美國在台協會　受到熱情招待

▲新竹市長林智堅率團拜會美國在臺協會處長酈英傑（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅於22日下午率團拜會美國在臺協會(American Institute in Taiwan, AIT)處長酈英傑( William Brent Christensen)，林智堅特地致贈特色風味禮盒，並就如何持續深化臺美產業交流與合作交換意見。

林智堅致詞時表示，酈處長今年2月曾造訪市府，隨後雙方在6月份均參與「AIT@40 — 1979 年後美臺關係展」開幕式。此行來到位於內湖的AIT新館辦公大樓與酈處長3度會面，感到十分高興與榮幸。林智堅說，這3年多來，臺美產業的合作交流越來越密切，美國的尖端企業，包括Google、微軟、Amazon AWS等，都來臺設立研發或創新中心。而美商是新竹市的重要夥伴，新竹市亦致力打造台灣為亞洲矽谷，並與中油、台肥國營事業合作，將36公頃土地規劃為「竹科X」產業園區，目前已有美商英特爾等進駐，盼美商踴躍赴台共創有利商機，市府將傾力協助企業因應經貿局勢的變化，多元布局。

最後，林智堅再次感謝酈英傑對市府的支持與肯定，並邀請酈處長與該會同仁常來新竹市，更加了解竹科的產業發展現況，與市府一起努力，持續深化臺美的經貿夥伴關係。