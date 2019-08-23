LIVE／白鹿逼近...警戒區擴大！氣象局17：40說明最新動態

記者周姈姈／台北報導

輕颱白鹿持續逼近台灣，綠島和蘭嶼已經宣布今晚停班停課！氣象局稍早指出，白鹿警戒區原本只有台東和屏東，目前則是多了花蓮和高雄，針對白鹿的最新動態，氣象局將在16時40分進一步說明。

在風力預測方面，隨著颱風逐漸靠近，首波納入警戒的台東、屏東縣市風力持續增強，自今日18時至24日0時，屏東縣陣風有5-6級、恆春半島陣風7-8級、台東縣陣風7-8級、蘭嶼綠島陣風則為8-9轉10-11級；其中在24日06時至12時，風力還會增強，屏東縣陣風7-8轉9-10級、恆春半島陣風7-9轉10-12級、台東縣陣風7-9轉10-12級、蘭嶼綠島陣風13-15級。



▲屏東、恆春半島、台東、綠島和蘭嶼的陣風可能會達10級，有機會達放假標準。（圖／記者屠惠剛攝）



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至於24小時雨量預測，今日20時至24日20時，全台山區以花蓮、台東雨勢最顯著，雨量預估有300-500毫米，另外，屏東山區也有200-400毫米，高雄、宜蘭山區則有200-350毫米。

平地部分則以花蓮和台東需要多留意劇烈雨勢，預估會有300-500毫米，恆春半島也有200-400毫米，蘭嶼綠島有150-300毫米。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。風雨預報也會隨最新氣象資料做調整，預定19時00分將再度更新。



▲輕颱白鹿風雨預報。（圖／中央氣象局）