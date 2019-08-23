白鹿颱風逼近！　金管會要求保險業加強保戶服務

▲隨著颱風持續逼近台灣，金管會提醒，民眾應檢視投保狀況，並檢視因颱風所致的災害情形向保險公司申請理賠。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

輕度颱風白鹿逼近，金管會今（23）日已與壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動了解，如有災情，並應積極協助民眾辦理理賠相關事宜，而多家保險業者也在第一時間成立應變小組，並啟動快速理賠、免收房屋貸款利息等緊急救助措施。

金管會提醒民眾，除應做好防颱準備、注意自身安全外，應審視投保狀況並檢視因颱風所致的災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。

以財產保險為例，民眾投保的保單，如有包含因颱風或洪水所致的損失者、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，可依契約約定向保險公司請求賠付。

民眾如對於理賠事項仍有疑義，金管會表示，保險公司及壽險產險2大公會的網站，均有免付費服務專線，民眾可多加利用。

▲多家保險業者在第一時間成立應變小組，並啟動快速理賠、祭出多項緊急救助措施。（示意圖／記者季相儒攝）

隨著輕颱白鹿來襲，新光人壽在第一時間啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。

所謂的「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

台灣人壽也立即成立緊急應變小組，啟動應變措施關懷保戶，提供快速理賠及各項關懷服務，包括提供「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「緩繳續期保費三個月」、「緩繳保單借款利息六個月」、「補發保單工本費優惠」及「展延房屋貸款本金及利息一年」；子公司台壽保產險也啟動「重大災難應變小組」通報系統，協助客戶解決問題。

另外，台壽保產險提醒民眾，颱風來襲前除了移置愛車至安全地點，也應檢視愛車是否有加保颱風洪水險，提供愛車較完善的保障，使事故發生前風險轉移，事故發生後降低自身損害。