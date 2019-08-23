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白鹿颱風來襲！保險業啟動6大保戶關懷措施　理賠方案一次看

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▲輕颱丹娜絲已經發布海上陸上颱風警報，多家保險業者啟動多項緊急救助措施。（圖／記者屠惠剛攝）

▲輕颱白鹿已經發布陸上颱風警報，多家保險業者啟動多項緊急救助措施。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

輕颱白鹿侵台，多家壽險、產險公司緊急召開應變小組，第一時間啟動保護關懷緊急救助措施，並提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範，且備妥防災用品。

中國人壽主動關懷各地保戶受災情況，給予必要的協助，提供「保費緩收」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」、「快速理賠」及「住院預付金」等6大服務，協助保護一同度過難關。中壽指出，凡各地政府單位人事行政局公告停班停課的範圍，或能提出公家機關開立的受災證明，如村里長證明的災區保戶，在「保費緩收」部分，續期保費應繳日期為8月23日至11月23日者，自即日至今年11 月23日前提出申請，完成後即可將保費緩收期限延長至應繳日起算3個月。

國泰人壽則提供受災保戶保費緩繳、快速理賠、房屋貸款緩繳等即時服務，其中針對應繳月為今年8月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年10月底前如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息也給予緩繳三個月的貼心服務。

輕颱白鹿逼近，預計明天對台灣影響最為明顯，元大人壽表示，民眾應提前做好防颱準備，颱風期間避免前往海邊或山上，隨時關注颱風動態，同時，元大人壽更在第一時間啟動受災保戶6大關懷服務措施，包括「主動理賠」、「保費緩繳」、「保險單借款免利息」、「保險單借款利息展延」、「補發保險單免收工本費」及「保戶諮詢服務」，與保戶攜手共度風災。

富邦產險也已召開緊急應變小組會議，並於全台各區成立緊急應變中心，並提醒民眾務必做好防颱措施，掌握天氣資訊並留意人身及財產的安全；若因本次風災遭受損失，富邦產險表示，將提供快速理賠服務，如果不幸遭逢意外事故，將以便利保戶為原則，以最快速度協助保戶辦理理賠服務。

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關鍵字：輕颱,白鹿,壽險,保險,颱風,產險

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