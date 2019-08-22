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桃園白衣女提垃圾進超商…下秒打開櫃子整包塞入　路人看傻了

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▲▼白衣女超商丟垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲白衣女把自家垃圾拿到超商丟。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者柯振中／桃園報導

真的當成妳家！桃園一名女網友21日表示，一名婦人提著自家垃圾進入超商，趁著店員不注意，將放置垃圾桶的櫃子打開，把手上的垃圾「整包塞入」，讓她氣炸大罵，「臉皮是要多厚啊！」眾人看完後傻眼回應，「丟臉死了！她的家人趕緊將她領回吧。」

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》中貼出一段影片，控訴一名婦人將超商當成自己家，不但提著自家垃圾進入，還趁店員不備，將垃圾整包塞入超商提供的垃圾桶中，「臉皮是要多厚啊，自家的垃圾一大包，就這樣丟到超商裡？？？人家欠妳的嗎？」

依據影片畫面，身穿白衣的婦人走進商店後，立刻走到垃圾桶前面，熟練地將櫃子打開，拉出垃圾桶，將自家垃圾塞入，隨後復原離開，留下客席區看傻了的民眾，過程僅短短10秒鐘。

▼白衣女把垃圾塞進去之後火速離開，過程僅10秒鐘。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼白衣女超商丟垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

眾人看完後憤怒回應，「丟臉死了！她的家人趕緊將她領回吧」、「會不會太誇張」、「給她一些特寫吧」、「人不要臉天下無敵」、「難道這就是全家就是妳家的意思嗎」、「難怪有些超商垃圾桶都用矽利康封起來」。

此外，根據《TVBS》報導，這起事件發生在桃園市大園區，這位丟垃圾的婦人已經不是第一次這麼做，一開始店員沒看到，豈料這名女子又來了一次，還是當著許多顧客的面這麼做，讓人相當憤怒。

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關鍵字：超商,垃圾,超商垃圾桶,超商丟垃圾

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