智慧食農科技創造Good Food創意好食　新創生態聚落節上菜

▲「好食好事」攜手食農新創打造「食農新創希望工程」。



圖、文／好食好事基金會提供

食農新創運用智慧食農科技，打造從產地到餐桌，從種植到消費端的全新食農價值鏈，好食好事基金會即將於9月開始第二屆加速器種子計畫的加速課程，此次招生就吸引超過170組的新創團隊報名，非常踴躍。

好食好事基金會捐助人代表魏應充表示「透過好食好事基金會，我們努力推動食農新創的希望工程，提供新創業者所缺乏的食農資源與人脈通路，並集結業界菁英來輔導他們，加速他們的事業成長」。

好食好事加速器提供團隊專屬食農業師群，平均每一個新創團隊皆有3位業師輔導，手把手的輔導團隊解決創業各種疑難雜症。目前好食好事業師已累積近40位業界菁英，來自農業生產、食物製造、科技、創投、管理等領域。

好食好事基金會另成立飲食研究發展計畫，鼓勵具備專業研發能力之中小企業與專業研究組織運用創新思維，從事農業及食品相關創新技術與科技之研究發展計畫，逐步建構食品農業知識庫。

好食好事加速器旨在成為台灣食農新創者的創業基地，為下一世代的新創者、投資者和企業，打造永續、健康與透明的食農生態系統。同時，賦予新創者能力，協助建立創新的商業模式和創新技術，進而發展新的食農解決方案，以滿足從地方到全界各地的食農需求。

