麵館浸泡海帶「拖把噁水」滴滴入味　他PO早晚對照圖...崩潰：后里蟹

▲食物放在拖把底下，恐有食安疑慮！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

到小吃店享用滷味，絕對少不了海帶這一味，然而桃園某牛肉麵館竟大剌剌把海帶泡在噁心的桶子裡，一旁還擺著一支拖把，男民眾一秒崩潰直呼「重點我吃過」，更有目擊者表示，曾看著拖把水狂滴，掀起大批網友狂求店名！

「后里蟹！」桃園一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出噁心食物照片，日前某天早上，他看見某牛肉麵館浸泡海帶，不過置放的地點有些不妥當，「桶子還是洗拖把的」，一旁的拖把、鋼刷更令人作噁。

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沒想到晚上再經過麵店時，發現海帶依然泡在桶子裡，不過清水已變褐色的混濁水，原PO轉述目擊者說法，曾看見拖把從濕的滴到乾，不禁讓人一秒聯想滴滴答答的畫面，原PO瞬間超反胃，直呼「重點我吃過...」

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▲網友快吐了！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

「這什麼偏方？」原PO至今仍呈現惶恐狀態，忍不住隔空喊話「有認識店家的趕緊勸他收手呀！」由於衛生環境堪慮，大批網友紛紛驚呆表示，「恐怖的暗黑料理」、「覺得噁心」、「陳年老滷桶的概念」、「加料不加價」、「看到這個對海帶會有陰影一陣子…」、「肚子忽然有點痛」、「不要說拖把，光那桶子就超噁的」。其他人也分享爆噁經驗，「我家附近火雞肉飯，早上泡火雞、晚上洗拖把」、「我們助理還直接目擊隔壁麵店把抹布拿來擦，直接把抹布上的水扭在筍絲上煮咧！」

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