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小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

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▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米今（8／22）舉行新品發表會，除宣告旗下彈出式手機9T Pro在台上市之外，另也發表一款升級版空氣清淨機，強調搭載雷射感應機與更新後的OLED螢幕，可清除區域約18坪，售價當然是賣點，定價6,895元準備在秋冬空汙旺季一戰市場。

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

此款升級版的米家空氣淨化器Pro，延續小米空氣淨化器 2S的基本設計，以白色簡約風格為主架構，搭配圓形OLED顯示燈與漸層排列之吸入口，比S2更高瘦，相對擺放位置更有彈性，並在基本規格上稍稍升級，500m³/h的顆粒物 CADR，與較大的使用面積60m²，換算成坪數約莫等於18坪，並搭載雷射感應器，號稱可分辨0.3 μm粒徑的灰塵。

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

另外在顯示螢幕上也有新呈現，根據室內PM2.5濃度的變化，會以三色燈環顯示在螢幕上，讓使用者直接就能辨識室內空氣好壞，且同時調整機體的強弱模式，而S2所搭載的夜間自動調整螢幕亮度，以及與手機連線操作功能也均有搭載，8／23在台開賣。

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲米家空氣淨化器Pro也可支援遠端連線遙控。

瑞典品牌伊萊克斯近期也有一款美型空氣情境機PURE A9在台上市，以五角形的獨特外觀，加上淡灰色機身，呈現出北歐的特殊美感，機身上方的面板也會隨室內空氣清潔程度，顯示不同的燈號，最高規格CADR值達600m³/h，靜音模式下僅有16.5分貝，售價24,900元起。

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲小米發表米家空氣淨化器Pro。（圖／小米、伊萊克斯提供）

▲伊萊克斯PURE A9。

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關鍵字：小米,空氣清淨機,米家空氣淨化器Pro,伊萊克斯,A9

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