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米粉注意！小米專賣店年底進駐新光三越

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▲▼小米台灣與新光三越合作，小米專賣店直接進駐精品百貨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米台灣與新光三越合作，小米專賣店直接進駐精品百貨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

主打高CP值的小米產品一直深受台灣消費者的喜歡，截至目前為止，小米已在台灣開設了11家的實體門市，每次進店時總是可以看到為數不少的人潮；不過，為了帶給台灣消費者更優質的服務、購物體驗，小米台灣今（22）日宣布，將與新光三越合作，正式讓小米產品進駐百貨中。

據了解，2019上半年小米在台灣市場線下實體門市營業額叫2018年同期遭掌了81%；為了趁勝追擊，小米再度擴張線下板橋，進一步地與新光三越合作，正式將小米產品正式帶進精品百貨當中。

小米台灣總經理羅燕指出，此次的合作是透過新光三越旗下的3C科技複合式品牌法雅客與北、中、南店內開設小米專賣店，預計在今年年底前於新光三越台北南西店、台中中港店，以及台南新天地開設三家小米專賣店。

▼今年年底前，將可在新光三越台北南西店、台中中港店，以及台南新天地看到三家小米專賣店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼小米台灣與新光三越合作，小米專賣店直接進駐精品百貨。（圖／記者邱倢芯攝）

連同原計畫，小米台灣也計畫在今年年底前於苗栗與屏東再多增加二間小米專賣店；也就是說，在今年年底前，小米將在台灣共新設五家小米專賣店，帶給台灣米粉們更便利的購物與服務體驗。

▼年底前，小米專賣店也將插旗苗栗與屏東。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼小米台灣與新光三越合作，小米專賣店直接進駐精品百貨。（圖／記者邱倢芯攝）

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