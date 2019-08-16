台版《神鬼交鋒》真實上演！騙錢裝大戶引廠商上鉤…樓管詐1.3億重判22年

▲黃男騙錢裝大戶詐財近1.3億元，北院16日重判他22年徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

台北1名黃姓男子曾在新光三越百貨任職樓管多年，並涉嫌冒充蘋果電腦盤商，謊稱有銷售管道，騙取多名櫃姐及親友出借信用卡投資；黃男之後因大筆消費，讓法雅客主管誤認他是大戶，同意讓他先提貨後付款，直到黃男跳票才驚覺受騙，不法所得高達1.4億元。台北地院本月16日依詐欺等罪判黃男22年徒刑；協助提貨的陳姓女友判3月、法雅客徐姓主管判10月，2人均可易科罰金，均可上訴。

據了解，黃男擔任百貨樓管期間，發現只要趁百貨周年慶推出優惠活動時，到新光三越各館法雅客公司購買高價蘋果商品，如Macbook、iPhone、iPAD等，可獲得相當優惠的折扣，若將購得產品轉賣，利潤相當可觀；黃男藉此於2016年6月開始，向親友及櫃姐們借信用卡消費，吸引不少人來投資。

不料黃男得到資金發財後，開始過起奢侈的生活，且還迷上簽注運彩，因此虧損近3000萬元，之後黃男為了填補財務缺口，竟冒充蘋果電腦盤商、貿易商，甚至是軍火商，到法雅客大額消費展示財力；法雅客徐姓主管見「大戶」上門，為了業績貪圖方便，竟開後門讓黃男先取貨、後付款，或僅讓他支付小額訂金即可取貨；直到黃男取走商品後人間蒸發，廠商才驚覺受騙。

黃男以類似手法自2016年5月間至2017年4月，共詐得近1.3億元；檢方2018年依詐欺、偽造文書等罪起訴黃男，當時協助提貨的陳姓女友及法雅客徐姓主管也列為被告。北院16日重判黃男22年徒刑；陳姓女友判3月徒刑，得易科罰金9萬元、法雅客徐姓主管10月，得易科罰金30萬元，緩刑2年，均可上訴。

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