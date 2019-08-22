教學相長　教師水資源科技研習班參觀南化淨水場

▲大專院校之在職教師組成之「水資源科技實務研習班」，前往南化水庫及水公司南化淨水場參訪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由大專院校之在職教師組成之「水資源科技實務研習班」，前往南化水庫及水公司南化淨水場參訪，了解自來水從原水的取得匯集，到淨水場之淨水流程及設備等，從水庫到淨水場之自來水處理程序，了解水資源取得不易，進而更加珍惜水資源。

台水六區處表示，南化廠水源來自南化水庫，豐水期時每日供水量69萬噸，供應給南化、左鎮、山上、新化、永康、歸仁、仁德等地區約320萬人使用，水質定期檢驗以確保符合標準，提供量足質優之自來水，吸引不少機關團體到此參訪。

水資源科技實務研習班成員約30人，由嘉南藥理大學之林瑩峰教授領隊，成員皆為國立高雄科技大學、崑山科技大學、中華醫事科技大學、輔英科技大學、大仁科技大學及嘉南藥理大學之教師，南化廠林信忠廠長，帶領這群對水資源有深度興趣與了解的教師，至淨水場實地解說，雙方就實務操作經驗及理論探討有關自來水處理流程、淨水設備單元設計及水質相關議題，促進產學交流。

台水人員並藉機宣導日常節水的小撇步以及用水安全之相關知識，望藉由此次參訪，讓珍惜用水，點滴不浪費之水資源永續觀念推廣至校園。