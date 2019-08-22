嘉義梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景　9月中下旬最壯觀　

▲嘉義縣太興村季節生態限定版「黃頭鷺萬鳥遨遊」奇景。（圖／葉文雄提供）

記者翁伊森／嘉義報導



梅山鄉太興村每年秋天8月底至10月初最具特色的生態奇景，就是有成千上萬隻黃頭鷺，一群一群由北往南遷徙，十分壯觀，當地人稱的「萬鷺朝鳳」；當地村長簡慶輝依往年經驗預估今年9月中旬後鳥況最佳，出現時間以下午四點至六點最多，嘉義縣長翁章梁歡迎全國遊客一起來品茗、賞遊太興，觀賞生態限定版的候鳥遷徏秀。

▲黃頭鷺南遷途經當地鳳凰山谷被稱作「萬鷺朝鳳」。（圖／葉文雄提供）

黃頭鷺每年往南遷徙，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引許多人專程到太興賞鳥，也因為名氣愈來愈響亮，賞鳥人潮一年比一年還要多。

「萬鷺朝鳳」季節限定版生態奇觀每年維持近2個月，只要起北風和東北季風時，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群又一群的黃頭鷺沿著生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像是銀龍擺姿搖尾，接著溯溪順著山谷氣流向上盤旋飛奔鳳凰山頭，群山和溪谷就是黃頭鷺的舞台，像空中分列式在山谷間盤旋飛行 ，壯觀的景像令人嘖嘖稱奇。

▲今年預計9月中旬候鳥況最壯觀。（圖／葉文雄提供）

黃頭鷺是夏候鳥，冬天會飛到菲律賓以南國家度冬，從北端進入台灣後，有的循山線遷徒，部分也會改走平原區域或沿海路線，在嘉義縣朴子市或太保市等地往天空看，也會看到一批又一批的黃頭鷺飛過，但要目測到一整群黃頭鷺在山谷盤飛的奇景，只有太興最壯觀。

簡慶輝表示，2016年8月23日太興村出現第1批黃頭鷺遷徙，2017年首批8月25日，2018年9月1日傍晚才出現第1批。

觀賞黃頭鷺最佳地點如下：大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和嘉154鄉道9.5K處，太興社區並備有品茗茶席，預約電話0933356466太興社區發展協會理事長簡慶輝。