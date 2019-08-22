婆婆媽媽搶團購...　嘉縣查獲王祿仙誇大療效送贈品

▲衛生局稽查食藥安全，查獲王祿仙兜售食品誇大療效。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為維護民眾食藥安全，針對縣內王祿仙常出沒處所擴大啟動專案稽查，14日止總計稽查535處次，日前更查獲大林義和里當地宮廟販售「葡萄乾」產品，宣稱可防癌、抗癌、補血、養血、生血，以及12日朴子松華里宮廟發現聚眾販售「苦瓜粉元素膠囊」食品，廠商宣稱苦瓜丹不僅可以顧肝、解毒，如有皮膚癢及體內毒時，吃苦瓜丹後就可排毒不會癢等誇大不實詞句。目前2案皆依違反食品安全衛生管理法予以裁處。

▲衛生局查獲王祿仙，宣稱苦瓜丸排毒不會癢。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣老年人口比率高居全國之冠，長輩多有慢性疾病問題，因用藥習慣及健康知識不足，讓王祿仙集團常用誇大行銷保健食品及藥品等，傳播不實醫療效果廣告，甚至提供一堆贈品與集點送大獎吸引長者購買使用。也由於老人家閒暇時喜歡收聽電台節目，因此有廣告宣稱不用就醫，服用其產品後體力好、眼睛金、養肝好、補腎氣，導致部分民眾誤信一些誇大不實的廣告，延誤就醫或加重病情。

▲王祿仙集團兜售商品還加贈贈品，吸引婆婆媽媽團購。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，上任後重視民眾用藥安全，因此要求衛生局除了持續不定期至王祿仙出沒加強稽查外，並製作「拒買王祿仙賣的商（食）品」在電視及電台強力宣導，他也鼓勵民眾踴躍檢舉，可撥打專線05-3620613，若經查獲違規事證屬實，可獲得檢舉獎金(裁罰金額20%)，民眾也可向110報案，相關單位接獲電話通報後，將立即派員查緝。

衛生局呼籲，王祿仙業者勿挑戰法令，食品宣稱涉及不實、誇張及易生誤解療效，可依違反食品安全衛生管理法28條處新臺幣4萬元以上至400萬元以下罰鍰，若涉及醫療效能的標示、宣傳或廣告，可處新臺幣60萬元以上至500萬元以下罰鍰，販售不法藥品將依藥事法移送檢調法辦。期望還給民眾一個衛生安全、食在安心及健康無虞的食藥環境。