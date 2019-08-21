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夜間打獵朝「雙眼發光」開槍　女中彈亡！男過失致死判6個月

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▲陳姓男子帶著女友上山打獵，誤把女友當獵物，1槍斃命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓男子帶著女友上山打獵，誤把女友當獵物，1槍斃命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名陳姓男子（63歲），在2018年7月時，帶著同為花蓮阿美族的林姓女友，前往苗栗縣造橋鄉山區打獵，不料，陳男剛到目的地，沿著小路尋找獵物，就在下坡處100公尺附近有動物眼睛反光的反應，陳男隨即朝目標開了1槍，怎料竟打中女友頭部，緊急送往醫院急救，還是不治死亡，苗栗地方法院依過失致死罪，判陳男6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

警方表示，陳男與林女同為花蓮阿美族原住民，2人皆在頭份工地工作，並一起在市區租房子同居；2人平時感情不錯，交往將近5年時間，有空就會帶著自製的獵槍上山打獵，怎料這次打獵卻發生意外。

▲陳男1槍打中在車上的女友，女友當場倒在血泊之中，失去意識。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳男1槍打中在車上的女友，女友當場倒在血泊之中，失去意識。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事情發生在2018年7月4日晚間11時許，陳男找了林女和陳的堂弟一行3人開著廂型車，前往造橋山區打獵，陳男到了現場就持自製獵槍沿著小路尋找獵物，而林女和陳的堂弟則待在車上聊天；陳男疑似找不到正確方向，又在100公尺處發現像動物眼睛發光的東西，一時心急朝雙眼處開了1槍。

就在陳男開槍後不久，旋即聽到陳的堂弟大叫「打到人啦！」陳男趕忙衝回車上，發現林女額頭中彈，倒在車後座，當場失去意識，陳男緊急將女友送往頭份為恭醫院，但女友因顱內出血，傷重不治。

苗栗地方法院法官認為，陳男在警方尚未發現犯罪前即坦承犯行，符合自首減輕刑期規定，且陳男對於自身行為自責不已，依過失致死罪，處陳男6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

▲陳男用自製的獵槍上山打獵，誤擊女友，導致林女不幸死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳男用自製的獵槍上山打獵，誤擊女友，導致林女不幸死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：夜間打獵,誤擊女友,過失致死,6個月

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