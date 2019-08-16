丈夫曾提醒「呼吸聲怪怪」！女嬰平躺喝奶窒息亡　保母過失致死起訴

嬰兒餵奶應採半坐臥式，以免溢奶嗆到。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

領有合法執照張姓保母2018年照顧10月大的女嬰，疑未注意嬰兒餵奶正確姿勢，竟讓她平躺在嬰兒床上喝牛奶、睡覺。女嬰因溢奶嗆入呼吸道，張婦丈夫提醒有異狀，張婦卻未及時察看，錯失救援時機，送醫不治。台中地檢署16日偵結，依過失致死罪將張婦提起公訴。

起訴書指出，家住太平的39歲張姓婦人本身是合法的保母人員，2018年11月受託，以每月1萬4千元照顧7個月大的王姓女嬰，時間為每周一至周五，每天早上7點半至下午6點。

2019年2月12日上午，張婦一如往常照顧王姓女嬰與另3名嬰兒。她讓王姓女嬰平躺在嬰兒床上，讓她平躺喝牛奶睡覺，再去照顧其他嬰兒。

豈知，王姓女嬰就發出比平常大聲地呼吸聲音，張婦丈夫聽到後，立刻提醒老婆，但張婦卻未及時前往察看，而是繼續照顧其他嬰兒，不久後發現王姓女嬰已無呼吸心跳，肢體冰冷，雖緊急叫119送醫急救仍宣告不治。檢警解剖後，確認女嬰因為溢奶窒息而死。

檢察官認為，張姓保母讓嬰兒喝牛奶時應注意要採半坐臥式，避免牛奶逆流吸入呼吸道，且嬰兒睡覺時，要適時近距離查看照料，才能及時排除造成不適的環境，避免嬰兒溢奶窒息等危險。但張婦卻疏於注意，將王姓女嬰放在嬰兒床上讓她平躺喝牛奶、睡覺，致女嬰發生溢奶而嗆入呼吸道而窒息身亡，明顯有過失，依法將她起訴。

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