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獨／北市「夜跑淫狼」正面曝！知名大學剛畢業　起底黑歷史一籮筐

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▲涉嫌性侵夜間運動女子未遂的何姓男子今年6月甫從大學畢業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌性侵夜間運動女子未遂的何姓男子今年6月甫從知名大學畢業。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前台北市某國小驚傳一名年僅22歲的何姓男子，涉嫌在國小操場對慢跑運動的女子意圖脫衣性侵，轄區英勇女警王巾維奮勇搭車追人，歷經約1公里追逐下順利壓制逮捕這名襲擊夜間慢跑女子的惡狼。《ETtoday新聞雲》獨家取得這名惡狼近照並起底他過去黑紀錄。

▲正妹女警王巾維為了幫女被害人英勇追色狼並獨自一人逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲正妹女警王巾維為了幫女被害人英勇追色狼並獨自一人將其逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現，這名專門襲擊夜間運動女子的色狼相當年輕，今年6月剛從台北市某知名大學畢業、家庭狀況正常，但卻已有多次性侵、性騷女子的前科紀錄、而且都專門襲擊夜間運動、身材姣好的年輕女子。

北市警調查，何男從中小學大學都在犯案地點的行政區就讀，對於該區域有深厚地緣關係，讓警方驚訝的是、何男在學校表現正常、而且經常擔任學校幹部。

▲涉嫌性侵夜間運動女子未遂的何姓男子今年6月甫從大學畢業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲何姓男子的黑歷史有一籮筐。（圖／記者張君豪翻攝）

校方師長得知何姓學生涉嫌性侵夜間運動女子顯得相當訝異，警方調查：何姓男子家庭正常、備受家長呵護、何嫌是家中長子、其下還有一個么妹、警方調查後相當納悶何男家庭和學業表現正常，卻常難掩高漲性慾趁夜色偷襲夜歸、夜間運動女子。

根據知情人士透露，何姓男子並非第一次夜襲運動女子意圖性侵、但所幸在女警王巾維英勇逮人下，這匹橫行台北市該行政區的校園夜行狼暫時落網、檢警也藉此順利掌握「夜行狼」的真實身分。

但何男到案後說法反覆且對犯案動機交待不清，警方認為他也許企圖「裝傻」蒙混脫罪，但也發現何男似乎無法控制自己高漲的性慾，才會隨機襲擊夜間運動女子；檢警鑒於他非首次犯案，傾向將他送精神鑑定並接受性侵矯治評估。

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關鍵字：台北市,夜行狼,夜襲,運動女子,性慾

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