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不敢上學因被霸凌！　北醫生帶「兔子」繪本到柬國翻轉暴力現象

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▲▼ 北醫學生帶「反霸凌」繪本到柬埔寨 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北醫學生帶「反霸凌」繪本到柬埔寨。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／柬埔寨報導

跨出舒適圈，台北醫學大學14名師生今年8月飛往柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省，提供醫療、衛生、教育等服務。今年是他們第十度前往柬埔寨，在為期兩周的時間內，展開多項計畫，除了進行往年的衛教及改善校園水源外，今年更製作手作繪本翻轉當地霸凌與暴力現象。

「反霸凌繪本」企劃負責人是北醫醫學系三年級的傅則圜，他指出，去年暑假，服務團員發想了以繪本帶入衛教的想法。第一本繪本是以「寄生蟲防治」為主題，將腸胃道寄生蟲、頭蝨等衛教編入故事，並透過是先翻譯好的柬文繪本呈現，學童看著繪本海報齊聲朗誦，不僅消彌雙方的語言隔閡，也接收到衛教相關訊息。

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▲▼ 北醫學生帶「反霸凌」繪本到柬埔寨 。（圖／記者崔至雲攝）

▲北醫學生期望藉由簡單的繪本，減緩霸凌現象。（圖／記者崔至雲攝）

今年暑假，服務團與北醫杏畫社合作，製作了「反霸凌與反暴力」的繪本。傅則圜說明，根據柬埔寨政府報告顯示，每五位婦女就有一位曾受暴力對待。尤其在窮困的地區有著較高比率，也不乏看到偏鄉小學的特定小孩遭群體霸凌的現象，總總證據指向暴力在柬國的嚴重性漸漸浮現，期望藉由老少咸宜、沒有教育門檻的繪本，減緩霸凌現象。

服務團隊長楊天韻指出，在製作該繪本初期，團員們蒐集很多資料，不僅看了當地的政府統計資料，也詢問當地老師、居民，最後決定將繪本的主題訂為「學生沒去學校接受教育的第二大原因-霸凌」，希望可以透過反霸凌教材繪本，讓當地小朋友能接受教育。

▲▼ 北醫學生帶「反霸凌」繪本到柬埔寨 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼「反霸凌」繪本花了半年的時間討論、蒐集資料，更使用「兔子」作為該繪本的主角，原因是因為當地人認為「兔子」是聰明的動物。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 北醫學生帶「反霸凌」繪本到柬埔寨 。（圖／記者崔至雲攝）

傅則圜說明，在討論繪本出席花了半年的時間討論、蒐集資料，再請北醫杏畫社團員以簡單的繪畫風格呈現，更在繪本的用字下著墨許多，花了2個月的時間寫出腳本，希望能用淺顯的字眼讓學生了解，更使用「兔子」作為該繪本的主角，原因也是因為當地人認為「兔子」是相當聰明的動物。

傅則圜指出，這次印製了300本繪本發給學生，而在講繪本課程結束後，團員也有發問卷給學生填寫，從問券統計看出，學生對於繪本的內容相當喜歡，也非常能夠了解，對於觀念性的問題也都清楚，但為了讓這樣的觀念持續保持下去，會後也提醒當地老師們「反霸凌」的重要，希望老師平時能重複地傳達正確資訊給學生，減緩霸凌現象。
 

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關鍵字：霸凌,北醫,柬埔寨,暴力

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