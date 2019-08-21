王世堅欲選立委遭打槍　柯文哲：我2020最大遺憾、全台灣失望

▲柯文哲參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈講座 MaiCoin實體門市暨集團總部。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選腳步接近，各陣營紛紛開始部署區域立委戰將，傳出北市議員王世堅獲基層力挺參選第三選區，期望上演「恰吉大戰蔣二代」；但王世堅受訪證實，黨中央原曾探詢意見，但遭高層已「柯黑」為由打槍，令他相當難過。對此，柯文哲表示，王世堅「一定要出來選啊」，要王「勇敢請纓」；柯還稱，若王無法出馬，「變成我2020最大遺憾，我的人生失去很多樂趣。」

對於王世堅欲選立委遭黨中央以「柯黑」為由打槍，柯文哲21日受訪表示，一定要出來選啊，不然這樣就犧牲他的政治理念，這不對，「他應該出來選，勇敢的請纓」、「他不出來選這違背他自己的政治信念，不可以」。

「他不要難過，勇敢地出來選就好了，千萬不要難過。」柯文哲還安慰王世堅不要難過，要勇敢爭取，「千萬、千萬一定要選，不然都講假的」，如果他有市場應該出來選，證明一下。

隨後媒體問到，港湖區的「友柯」高嘉瑜被提名，但「柯黑」王世堅卻沒被提名，是否因為民進黨要跟你保持曖昧的關係？柯文哲說，這還是實力原則，「民進黨不會拿石頭砸自己的腳，他一定是算比較會贏的、比較不會贏的。」

接著柯文哲繼續慫恿，「不過王世堅沒有選我實在是太遺憾了，變成2020最大遺憾，我的人生失去很多樂趣」，認為民進黨應該要讓王世堅出來選，這樣才能夠凸顯民進黨的價值，才能夠堅定民進黨的信念。

柯文哲講到興頭上，甚至還要一旁的幕僚不要打斷，「讓我講完，他（王世堅）一定要堅持理念，他不選全台灣民眾都會失望」，不管選什麼選區都可以，反正有個地方給他選都可以。