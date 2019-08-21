台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

▲柯文哲參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈講座 MaiCoin實體門市暨集團總部。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲21日受訪表示，被問到「台灣人是不是中國人？」時表示，比較嚴肅的題目是這樣，他認為，「中國」有很多不同層次的意義，台灣在華人的文化圈、儒家文化圈，這也不用去否認，「事實上我們拜拜，從媽祖、關公、開漳聖王、保生大帝，台灣在華人文化圈，還少掉一個最重要的關聖帝君，台灣在華人的文化圈裡面這當然不用否認。」

柯文哲進一步解釋，「經濟上這可以討論，互利情形」，可是在「政治上的中國」，如果說台灣人就是中國人、就是中華人民共和國，那不用講，那一定是「game over、談都不用談」，所以「中國」在現階段有它不同的意義，所以這也是比較會造成混亂的地方。

談到旺旺集團董事長蔡衍明質疑，有無用輸誠或報備的方式解決與大陸國務院對台辦公室表面上的過招？，柯文哲說，不管是每年的雙城或是世大運，還是要跟國台辦打交道，對我來講就是過招、互有攻防，「那請問旺董，你跟國台辦是什麼關係？蛤？他要出來講啊。」

隨後柯文哲表示，算了，不要口水，其實他（蔡衍明）這紅媒的標籤也不是我們跟他貼的，「台灣有誰不認為他是紅媒？所以有時候在講，台灣有這樣的媒體，哪裡需要敵人？不用了，實在是…。」