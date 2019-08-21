　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈講座 MaiCoin實體門市暨集團總部。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈講座 MaiCoin實體門市暨集團總部。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲21日受訪表示，被問到「台灣人是不是中國人？」時表示，比較嚴肅的題目是這樣，他認為，「中國」有很多不同層次的意義，台灣在華人的文化圈、儒家文化圈，這也不用去否認，「事實上我們拜拜，從媽祖、關公、開漳聖王、保生大帝，台灣在華人文化圈，還少掉一個最重要的關聖帝君，台灣在華人的文化圈裡面這當然不用否認。」

柯文哲進一步解釋，「經濟上這可以討論，互利情形」，可是在「政治上的中國」，如果說台灣人就是中國人、就是中華人民共和國，那不用講，那一定是「game over、談都不用談」，所以「中國」在現階段有它不同的意義，所以這也是比較會造成混亂的地方。

談到旺旺集團董事長蔡衍明質疑，有無用輸誠或報備的方式解決與大陸國務院對台辦公室表面上的過招？，柯文哲說，不管是每年的雙城或是世大運，還是要跟國台辦打交道，對我來講就是過招、互有攻防，「那請問旺董，你跟國台辦是什麼關係？蛤？他要出來講啊。」

隨後柯文哲表示，算了，不要口水，其實他（蔡衍明）這紅媒的標籤也不是我們跟他貼的，「台灣有誰不認為他是紅媒？所以有時候在講，台灣有這樣的媒體，哪裡需要敵人？不用了，實在是…。」

ET快訊
午後豪雨狂炸雙北3hr！三重水淹半輪胎高..騎士像騎「水上摩
謝忻哭認「私下有跟Grace懺悔」　顫抖鞠躬4次還原道歉阿翔
謝忻神隱2個月首露面！一開口哽咽「我要向Grace道歉」：我
直播／謝忻消失70天首現身！崩潰暴瘦9kg懺悔認錯

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,蔡衍明,旺旺,旺董

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

陳雨凡頻開砲　黃國昌冷回應：希望她可以爭取更多選票

傳捷運中山站積水　台北捷運：不影響列車運行

「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

快訊／不甩時代力量！民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

徐永明接任時力黨魁　與他黨合作持開放態度

黃國昌下一步…推藍綠國會不過半　組勢力對抗「惡魔黨」

發包宣傳「連署APP系統」？　郭台銘辦公室澄清

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

陳雨凡頻開砲　黃國昌冷回應：希望她可以爭取更多選票

傳捷運中山站積水　台北捷運：不影響列車運行

「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

快訊／不甩時代力量！民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

徐永明接任時力黨魁　與他黨合作持開放態度

黃國昌下一步…推藍綠國會不過半　組勢力對抗「惡魔黨」

發包宣傳「連署APP系統」？　郭台銘辦公室澄清

亞洲青年武術錦標賽　趙唐瑄、李宇培摘金

拾荒老翁推車...大黃狗「肥臀左右晃」跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

這一定是幻覺！路平的高雄鳳山林森路出現天坑　吞噬貨車後輪

46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎

南韓爆紅「全雞帽」超獵奇！雞腿肥美還會舞動　看了超想咬一口

美國務院批准售台66架F-16V　陸外交部：將制裁參與售台武器的美國公司

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

數位身分證有國旗　40億增8功..

盧秀燕25年前美照曝！相片竟藏..

韓國瑜找張忠謀？　張淑芬首回應

獨／內部民調曝光！郭台銘單挑蔡..

揭韓國瑜「選舉5關鍵伎倆」　徐..

韓爆被監控「車到保養廠就知」網..

「已不顧國民黨死活」　高嘉瑜稱..

館長酸韓國瑜！自爆「在家O時有..

國家機器拍的？高嘉瑜氣噗噗68..

台大醫分享韓國瑜26年前小故事

AIT背擋韓國瑜惹議　5張照片..

王世堅戰立委遭打槍　柯P：全台..

韓國瑜搭高鐵北上不再回應追蹤器..

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

更多熱門

相關新聞

老虎狐狸獅子皮　郭柯王煎熬三人組

老虎、狐狸、以及披著獅子皮的柯P，能成為鐵三角嗎？筆者認為，不可能。因為老虎與狐狸都已警覺，這張獅子皮隨時可以換一張豹皮或黃鼠狼皮，說不定還會換上他們的皮。

時力恐被民眾黨清掉　柯P：不用我們動手吧？

柯文哲與新創對談　如何用區塊鏈落實節能減碳

北市夜跑淫狼正面曝！黑歷史一籮筐

郭台銘遲不表態為等鬼月過？柯P：我不忌諱

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面