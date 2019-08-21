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62歲醉翁遭掌摑、警棍戳「O門」　私刑港警被捕停職

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

港警在過去兩個月遭質疑執勤濫權，民主黨立法會議員林卓廷20日更爆出，有軍裝警察向62歲醉翁連環使用私刑。警方隨後回應稱，已交由新界南總區重案組調查，2名警員涉嫌襲擊致身體傷害罪被捕，且已被停職，第三人為離職警員，目前也已被捕，涉串謀襲擊致傷人罪調查。

據《香港01》報導，林卓廷20日公開監視器片段，一位老人6月26日凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，在北區醫院內，遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、用衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體和肛門等，他期間不甘受辱，曾一度用頭撞向床邊尋死，情況持續20多分鐘。

▼ 私刑畫面曝光。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

▲▼ 私刑畫面曝光。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

林卓廷表示，近月警民關係緊張，質疑類似事件並非孤例，又認為投訴警察課「自己人查自己人」，投訴難以受理，他認為兩名警員連環凌虐並恐嚇長者，行為「令人震驚及髮指」，涉干犯酷刑罪，可判終身監禁。

警察公共關係科總警司謝振中隨後在例行記者會上表示，有關片段是非常重要證據，已即交由重案組調查，20日下午3時已拘捕2名警員，涉襲擊致身體傷害罪，並按警隊程序停職處理，基於錄像記錄，事件中共有4名警務人員，餘下2名警員的角色、有無干涉相關罪行，警方承諾會嚴肅跟進。

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關鍵字：私刑,港警,醉翁,北區醫院,林卓廷

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