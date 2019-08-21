　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨把馬英九改名了　臉書小編出包過一天一夜才發現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文 / 鏡週刊

國民黨近日在臉書上發起「newspaper文傳會快報」，連載總統蔡英文的「亂政回顧」。不過，才出到第2集就出個了大包，竟然把前總統馬英九的名字，在圖片上打成了「馬英久」，而且經過了一天一夜都未修改，直到今（20日）下午才緊急刪除並修改。

國民黨官方臉書粉絲團昨（19日）出版蔡英文亂政回顧第2集，內容批評，蔡英文執政3年來，經濟有如她所說是20年來最好的狀態嗎？人民的感受才是最真切的，經濟數據也是殘酷的。

國民黨官方臉書粉絲團昨（19日）出版蔡英文亂政回顧第2集，結果卻把前總統馬英九的名字打錯。（翻攝自國民黨臉書）

貼文中還指，不只人民沒有感受到蔡英文所謂「20年最好的經濟」，就經濟成長率上看，蔡英文執政3年，平均數據僅2.4％，相較於馬英九政府時期的2.83％，更是不及格，呼籲蔡英文不要再說大話、吹牛皮，如果經濟搞不好，那就讓國民黨來。

國民黨官方臉書把馬英九的全名，打成了「馬英久」（紅圈處），過了一天一夜後才緊急修改。（翻攝自國民黨臉書）

不過，隨貼文附上的圖片中，竟然把馬英九的全名，打成了「馬英久」，而且一直到今日下午3時都未修改，但4時30分左右突然刪文、45分再度貼出新圖，這時已改為正確的「馬英九」。

在該則貼文上，國民黨臉書小編特地還以「#人民的眼睛是雪亮的」等主題標籤，強調該篇貼文的重要性，未料卻被抓包出了個大錯。


更多鏡週刊報導
韓國瑜爆國家機器監控　總統府：不應沒證據就指控
黃國昌證實時力有意邀列不分區　點名呂孫綾靠爸
韓國瑜秀等身公文「做好高雄市長」　蔡英文：還有3年可證明

ET快訊
「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放
白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死…週六防強風豪雨
盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點

關鍵字：鏡週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國務院批准售台F-16V　蔡英文：將擴編聯隊、人員培訓

美國務院批准80億對台軍售　總統府：對台海安全穩定有重大意義

李佳芬嘆：大家想盡辦法困韓！　張雅琴傻眼怒轟韓國瑜：你算哪根蔥啊？

綠委布局「港湖女神」高嘉瑜戰李彥秀　花蓮徵召蕭美琴

韓國瑜與AIT會面　談香港情勢、美中台關係

李佳芬驚爆深夜與中年男十指緊扣　網友直呼「好羨慕！」

美正式批准F-16V對台軍售　國防部：可望1個月後生效

國民黨把馬英九改名了　臉書小編出包過一天一夜才發現

被黃國昌批靠爸　呂孫綾：爸爸媽媽都是最好的

張忠謀當韓國瑜副手？張淑芬首回應：不碰政治

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

美國務院批准售台F-16V　蔡英文：將擴編聯隊、人員培訓

美國務院批准80億對台軍售　總統府：對台海安全穩定有重大意義

李佳芬嘆：大家想盡辦法困韓！　張雅琴傻眼怒轟韓國瑜：你算哪根蔥啊？

綠委布局「港湖女神」高嘉瑜戰李彥秀　花蓮徵召蕭美琴

韓國瑜與AIT會面　談香港情勢、美中台關係

李佳芬驚爆深夜與中年男十指緊扣　網友直呼「好羨慕！」

美正式批准F-16V對台軍售　國防部：可望1個月後生效

國民黨把馬英九改名了　臉書小編出包過一天一夜才發現

被黃國昌批靠爸　呂孫綾：爸爸媽媽都是最好的

張忠謀當韓國瑜副手？張淑芬首回應：不碰政治

紐約女網／詹家姐妹再過關　爭北美首場決賽門票

三多國中收編浪浪當校犬　2年後牠是「學校紀錄保持者」

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

想哭！要清算大陸廠房發現被盜賣　東莞台商10多年的心血化為泡影

蔡桃貴怪癖曝光「恐怖人頭陪睡」！　畫面一出嚇壞網

珠寶盒般的女子浪漫窩　「紫藕色加持」美得像夢幻城堡

快訊／「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放

小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均資產破38萬　搶存人生第一桶金

影／楚特42打破個人紀錄　朝天使隊史紀錄邁進

台泰產業鏈結建立平台價值　搶攻食品生技、智慧城市新商機

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

數位身分證有國旗　40億增8功..

盧秀燕25年前美照曝！相片竟藏..

韓國瑜找張忠謀？　張淑芬首回應

揭韓國瑜「選舉5關鍵伎倆」　徐..

韓爆被監控「車到保養廠就知」網..

國家機器拍的？高嘉瑜氣噗噗68..

館長酸韓國瑜！自爆「在家O時有..

台大醫分享韓國瑜26年前小故事

「已不顧國民黨死活」　高嘉瑜稱..

AIT背擋韓國瑜惹議　5張照片..

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

國家機器到不了？AIT與韓國瑜..

查私菸案掀關說？邱國正：兒子抱..

蔡英文要台中人向林佳龍道歉　前..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

外送遇阿伯「淡出」　抬頭嚇：你在那很久了嗎

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面