國民黨把馬英九改名了　臉書小編出包過一天一夜才發現

圖文 / 鏡週刊



國民黨近日在臉書上發起「newspaper文傳會快報」，連載總統蔡英文的「亂政回顧」。不過，才出到第2集就出個了大包，竟然把前總統馬英九的名字，在圖片上打成了「馬英久」，而且經過了一天一夜都未修改，直到今（20日）下午才緊急刪除並修改。

國民黨官方臉書粉絲團昨（19日）出版蔡英文亂政回顧第2集，內容批評，蔡英文執政3年來，經濟有如她所說是20年來最好的狀態嗎？人民的感受才是最真切的，經濟數據也是殘酷的。

貼文中還指，不只人民沒有感受到蔡英文所謂「20年最好的經濟」，就經濟成長率上看，蔡英文執政3年，平均數據僅2.4％，相較於馬英九政府時期的2.83％，更是不及格，呼籲蔡英文不要再說大話、吹牛皮，如果經濟搞不好，那就讓國民黨來。

不過，隨貼文附上的圖片中，竟然把馬英九的全名，打成了「馬英久」，而且一直到今日下午3時都未修改，但4時30分左右突然刪文、45分再度貼出新圖，這時已改為正確的「馬英九」。

在該則貼文上，國民黨臉書小編特地還以「#人民的眼睛是雪亮的」等主題標籤，強調該篇貼文的重要性，未料卻被抓包出了個大錯。



更多鏡週刊報導

韓國瑜爆國家機器監控 總統府：不應沒證據就指控

黃國昌證實時力有意邀列不分區 點名呂孫綾靠爸

韓國瑜秀等身公文「做好高雄市長」 蔡英文：還有3年可證明