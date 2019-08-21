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司馬中原爆父女戀！同居小32歲美唇女　曖昧喚「達達」賣上億別墅

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圖、文／鏡週刊

「恐怖喔！中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。」這是國寶級鬼故事大師司馬中原早年在電視節目裡的開場白，近來傳出他有桃花。

▲▼鬼王父女戀。（圖／鏡週刊提供）

▲2019年08月17日12：23，86歲的司馬中原去年喪妻後，傳出有意與54歲陳姓熟女結婚，上週六中午12時許，本刊直擊2人一同找房仲賣房。（圖／鏡週刊提供，下同）

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知名文學家、國寶級鬼故事大師司馬中原（本名吳延玫），靠著逾百本著作、有聲書版稅及早年與妻子打拚買下的別墅，累積上億元家產，與6位子女過著衣食無虞的生活，沒想到上個月竟傳出一名與他相差32歲的熟女入住家裡，2人互動親密，疑似陷入熱戀。

司馬中原講鬼逾一甲子，今年已86歲，5年前中風、去年11月喪妻，在人生鉅變後，8月17日遭本刊直擊，與一位打扮華麗，穿著連身花藍短洋裝的陳姓熟女親暱同行，一起走進文山區的信義房仲辛亥店。

▲▼鬼王父女戀。（圖／鏡週刊提供）

▲12：59，陳姓熟女已婚，比司馬中原小32歲，2人談完「房事」後，她輕撫司馬中原的背，一同離去。

熟女以「達達」稱呼司馬中原，一句：「達達，來，你坐這裡！」揭開2人17日中午的房仲行。

這天雖是農民曆記載的諸事不宜，但本名吳延玫的說鬼大師司馬中原，仍然和陳姓熟女一起出現在房仲門市。只見熟女以「代理人」之姿，有意將司馬中原和妻子打拚買下的「起家厝」，委託房仲出售。

▲▼鬼王父女戀。（圖／鏡週刊提供）

▲2019年08月17日12：20，陳姓熟女以「達達」稱呼司馬中原，2人在房仲店內有說有笑。

過程中，司馬中原話不多，時而發呆，時而表情嚴肅，大多是熟女與業務員洽談，由於開價1億元成交機會偏低，雙方談到下午將近1點才結束，對方提到若在價格上讓步，以7,000萬至8,000萬元開價會比較好賣，司馬中原都沒多表示意見，還一度到店外放風。

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關鍵字：鏡週刊,司馬中原

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