開學季大採購！購物清單加上這一筆　安全水壺一定不能少唷！

▲暑假即將結束，孩子開學需要的用品都採購完了嗎？別忘記準備一個好水壺陪孩子迎接新學期。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

暑假咻一下就要過完了，即將進入開學季，孩子新學期的用品準備好了嗎？開學商機潛力大，為迎接新學期到來，家長也紛紛趕在暑假結束前添購孩子的生活用品，根據知名水壺品牌太和工房統計，開學前水壺銷量呈倍數成長，而其中又以TR55運動水壺最受歡迎。

▲太和工房TR55運動水壺材質輕便安全，還具有耐高溫、抗酸鹼等特性。



▲上蓋不鏽鋼觸水，使用起來更安心。



家有學童的家長每到開學季就會開始物色孩子新學期要添購的日用品，尤其文具、生活用品消耗快，開學前總要大採購一番，在這波採購潮中，水壺是最受青睞的商品！市面上水壺材質、款式百百種，TR55運動水壺之所以能脫穎而出，成為學童家長最愛，就是因為它材質輕便安全、上蓋不鏽鋼觸水，以及耐高溫、抗酸鹼的特性。

▲小朋友精力旺盛，每天都玩到滿頭大汗，夏季天氣炎熱，更需要隨時補充水分。



▲水壺瓶蓋設計一按即開，還有防誤開安全鎖扣，小朋友單手即可操作。



孩子在學校的時間長，家長無法時刻照看，加上小朋友活動量大，每天都滿頭大汗地回家，難免讓人擔心，在學校這麼長的時間，究竟有沒有好好喝水呢？除了日常生活中讓孩子培養愛喝水的習慣之外，一定要準備一個好的外出水壺讓小朋友隨身攜帶，可以時刻補充水分，也不用擔心在外購買瓶裝水不環保，更遑論還可能在使用過程中釋出有毒物質、危害孩子健康，還是挑選有附上檢驗報告的大品牌較值得信賴。

▲以科技材質打造的水壺具有檢驗報告、符合歐盟標準，不管裝冷水熱水，都不擔心使用過程中釋出雙酚A等有毒物質。

對家長來說，幫孩子挑選外出用水壺，考量的幾個重點不外乎是材質安全、耐用度，更重要的是零件可購買，市售水壺常見材質為不鏽鋼、塑膠、玻璃等，其中最符合學童需求的還是塑料材質，太和工房TR55運動水壺的瓶身採用瑞士進口的科技材質TR55，通過16項塑化劑安全檢驗，符合歐盟標準，並通過SGS耐熱溫度檢驗，不管要裝冷水熱水都沒問題，最適合夏日的果汁、檸檬水也一咖搞定，作為小朋友隨身攜帶的水壺相對安心。

▲高強度提帶讓孩子方便手提，走到哪裡水分就補充到哪裡。

TR55運動水壺分別有350ml、500ml、700ml、1,000ml的容量，可以符合學齡兒童不同階段的需求，高強度提帶無論手提或掛在背包上都方便，一按即開的瓶蓋設計，以及防誤開安全鎖扣，都方便小朋友單手操作，不僅外型好看，且有多種顏色讓孩子挑選，更重要的是零件可購買替換這一點更是加分，不會因為一個零件不見，整支水壺就不能用了。有保障及值得信賴的好品質、超高耐用度與完善的售後服務，讓很多家長因此成為鐵粉。

▲太和工房TR55運動水壺有不同大小的容量，符合小朋友各階段需求，繽紛的色彩也讓孩子依照喜好選擇屬於自己的水壺。



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