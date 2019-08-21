　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開學季大採購！購物清單加上這一筆　安全水壺一定不能少唷！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲暑假即將結束，孩子開學需要的用品都採購完了嗎？別忘記準備一個好水壺陪孩子迎接新學期。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

暑假咻一下就要過完了，即將進入開學季，孩子新學期的用品準備好了嗎？開學商機潛力大，為迎接新學期到來，家長也紛紛趕在暑假結束前添購孩子的生活用品，根據知名水壺品牌太和工房統計，開學前水壺銷量呈倍數成長，而其中又以TR55運動水壺最受歡迎。

▲▼太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲太和工房TR55運動水壺材質輕便安全，還具有耐高溫、抗酸鹼等特性。

▲▼ 太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲上蓋不鏽鋼觸水，使用起來更安心。

家有學童的家長每到開學季就會開始物色孩子新學期要添購的日用品，尤其文具、生活用品消耗快，開學前總要大採購一番，在這波採購潮中，水壺是最受青睞的商品！市面上水壺材質、款式百百種，TR55運動水壺之所以能脫穎而出，成為學童家長最愛，就是因為它材質輕便安全、上蓋不鏽鋼觸水，以及耐高溫、抗酸鹼的特性。

▲▼太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲小朋友精力旺盛，每天都玩到滿頭大汗，夏季天氣炎熱，更需要隨時補充水分。

▲▼太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲水壺瓶蓋設計一按即開，還有防誤開安全鎖扣，小朋友單手即可操作。

孩子在學校的時間長，家長無法時刻照看，加上小朋友活動量大，每天都滿頭大汗地回家，難免讓人擔心，在學校這麼長的時間，究竟有沒有好好喝水呢？除了日常生活中讓孩子培養愛喝水的習慣之外，一定要準備一個好的外出水壺讓小朋友隨身攜帶，可以時刻補充水分，也不用擔心在外購買瓶裝水不環保，更遑論還可能在使用過程中釋出有毒物質、危害孩子健康，還是挑選有附上檢驗報告的大品牌較值得信賴。

▲▼ 太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲以科技材質打造的水壺具有檢驗報告、符合歐盟標準，不管裝冷水熱水，都不擔心使用過程中釋出雙酚A等有毒物質。

對家長來說，幫孩子挑選外出用水壺，考量的幾個重點不外乎是材質安全、耐用度，更重要的是零件可購買，市售水壺常見材質為不鏽鋼、塑膠、玻璃等，其中最符合學童需求的還是塑料材質，太和工房TR55運動水壺的瓶身採用瑞士進口的科技材質TR55，通過16項塑化劑安全檢驗，符合歐盟標準，並通過SGS耐熱溫度檢驗，不管要裝冷水熱水都沒問題，最適合夏日的果汁、檸檬水也一咖搞定，作為小朋友隨身攜帶的水壺相對安心。

▲▼太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲高強度提帶讓孩子方便手提，走到哪裡水分就補充到哪裡。

TR55運動水壺分別有350ml、500ml、700ml、1,000ml的容量，可以符合學齡兒童不同階段的需求，高強度提帶無論手提或掛在背包上都方便，一按即開的瓶蓋設計，以及防誤開安全鎖扣，都方便小朋友單手操作，不僅外型好看，且有多種顏色讓孩子挑選，更重要的是零件可購買替換這一點更是加分，不會因為一個零件不見，整支水壺就不能用了。有保障及值得信賴的好品質、超高耐用度與完善的售後服務，讓很多家長因此成為鐵粉。

▲▼ 太和工房業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲太和工房TR55運動水壺有不同大小的容量，符合小朋友各階段需求，繽紛的色彩也讓孩子依照喜好選擇屬於自己的水壺。

>>點這裡看TR55運動水壺檢驗報告

ET快訊
「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放
白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死…週六防強風豪雨
盧秀燕「25年前美照」曝光！網細看相片…旁邊竟藏神秘亮點

關鍵字：水壺,兒童水壺,開學,新學期

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小朋友超愛喝水！原來是因為它　選對水壺讓小朋友養成愛喝水的好習慣

開學季大採購！購物清單加上這一筆　安全水壺一定不能少唷！

日本潮牌FR2慘遭山寨還舉行發佈會　主理人怒發IG澄清、憤慨譴責

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛咖啡」疑結束營業　業者說話了

粉絲必搶！限量「柯南、怪盜基德、黑衣犯人」聯名面膜來了

熱銷10年經典不敗！爆夯「冰淇淋月餅」最後3天早鳥優惠72折起

UNIQLO駁斥與陸藝術家合作六四T恤　官方聲明：從未生產此款式

網購戰起來！99購物節打出免運回歸　超值開學3C、品牌日迎擊

限時2週「好友包色價」2杯139元！cama café「水果冷萃咖啡」熱銷

雷射溶脂不囉嗦！SculpSure絲酷秀輕鬆滿足　讓妳愛瘦哪就瘦哪

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

開學季大採購！購物清單加上這一筆　安全水壺一定不能少唷！

日本潮牌FR2慘遭山寨還舉行發佈會　主理人怒發IG澄清、憤慨譴責

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛咖啡」疑結束營業　業者說話了

粉絲必搶！限量「柯南、怪盜基德、黑衣犯人」聯名面膜來了

熱銷10年經典不敗！爆夯「冰淇淋月餅」最後3天早鳥優惠72折起

UNIQLO駁斥與陸藝術家合作六四T恤　官方聲明：從未生產此款式

網購戰起來！99購物節打出免運回歸　超值開學3C、品牌日迎擊

限時2週「好友包色價」2杯139元！cama café「水果冷萃咖啡」熱銷

雷射溶脂不囉嗦！SculpSure絲酷秀輕鬆滿足　讓妳愛瘦哪就瘦哪

藍心湄自曝不容易被說服　卻首度破例代言滴雞精

三多國中收編浪浪當校犬　2年後牠是「學校紀錄保持者」

澳洲智庫：幾小時內　中國導彈就可癱瘓西太美軍基地

想哭！要清算大陸廠房發現被盜賣　東莞台商10多年的心血化為泡影

蔡桃貴怪癖曝光「恐怖人頭陪睡」！　畫面一出嚇壞網

珠寶盒般的女子浪漫窩　「紫藕色加持」美得像夢幻城堡

快訊／「低調善人夫妻」涉洗錢　家中2.4億現金塞爆！法官當庭釋放

小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均資產破38萬　搶存人生第一桶金

影／楚特42打破個人紀錄　可望打破天使隊史紀錄

台泰產業鏈結建立平台價值　搶攻食品生技、智慧城市新商機

「超商海鮮粥」真的有蝦！照片實物0誤差…鮮甜像現煮　鄉民激推高CP值

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛..

UNIQLO駁斥與陸藝術家合作..

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

FR2慘遭冒牌貨於上海舉行發佈..

網購戰起來　超值3C、品牌日迎..

星巴克連續14天買一送一又來了..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

花生醬融入太陽餅了！中秋節「跨..

漫威《上氣》男主角被嫌向Sir..

美心月餅「快閃音樂亭」限時12..

熱銷10年經典不敗！爆夯「冰淇..

員工私藏名單！好市多「夢幻麵包..

限時2週「好友包色價」2杯13..

酸甜新滋味！「白珍珠+氣泡水」..

更多熱門

相關新聞

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵樹

生活中的每個重要時刻，都值得拍下一張照片記錄，布魯克（Brooke Mills）也不例外，這是她上七年級的第一天，她請媽媽在家中的院子，為她拍下「新學年第一天」的紀念照。

學生族免2萬入手超值開學筆電

飯店水壺煮水　他喝3杯發現襪子

舌頭「塞進水壺」恐怖發黑　6歲童險喪命

父親節送這個　孝意滿到裝不下

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

外送遇阿伯「淡出」　抬頭嚇：你在那很久了嗎

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面